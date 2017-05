Kindia: les vendeurs d’aliments non protégés dans la ligne de mire des autorités

La problématique de l’hygiène et de la protection des aliments commercialisés demeurent très préoccupantes dans la ville de Kindia en ce début de la saison pluvieuse. Plusieurs personnes se livrent nuit et jour à la vente d’aliments non couverts. Et face à cette situation, aucune mesure n’est prise par les autorités pour interdire ces pratiques. C’est le constat fait par la rédaction régionale de Guinéenews, basée à Kindia.

Les questions d’hygiène alimentaire se posent avec acuité à Kindia en début de la grande pluie. Des quartiers aux marchés, plusieurs personnes se livrent expressément à la vente d’aliments non protégés.

Et pourtant cet état de fait est perçu par bon nombre de citoyens comme l’une des vraies causes de la propagation de maladies diarrhéiques.

Pour mettre un terme à ces agissements quelque peu inciviques, les autorités communales envisagent de prendre dans les prochains jours des mesures qui s’imposent.

D’après Abdoulaye Bah, le président de la délégation spéciale, il y aura très bientôt une réunion au cours de laquelle seront prises des mesures devant amener les commerçants, vendeurs à protéger ou à couvrir leurs aliments destinés à la consommation. Ils doivent aussi éviter l’exposition des aliments de grande consommation, a déclaré le président de la délégation spéciale pour qui ces facteurs constituent des moyens de propagation des maladies diarrhéique.

L’exposition à ciel ouvert de ces aliments tels que les pains, les galettes, des bananes cuites et autres à la merci des mouches à longueur de journée dans nos différents marchés inquiète de nombreux citoyens. Et jusqu’ici, aucune mesure n’interdit ce commerce.

«La situation de nos aliments non-couverts qui se vendent au marché est très préoccupante pour beaucoup de citoyens. C’est un facteur qui propage toutes sortes de maladies. Si vous prenez le pain, les galettes, des bananes cuites tout cela on les achetés et on les consomme comme tel sans les laver et cela nous donne beaucoup qu’on ne peut dénombrer. Par rapport à cette situation, la population en est en partie responsable. Parce que nous voyons des mangés non-couverts et nous les achetons pour les manger. Nous ne faisons rien pour que ces vendeurs couvrent leurs aliments et cela se passe au vu et au su de tout le monde sans aucune réaction, ni du côté de la population ni du coté des autorités…», réagit Aliou Sadja Diallo, un consommateur.

Ce constat est aussi visible dans certaines boulangeries traditionnelles où certains boulangers sans hésitation manipulent la farine avec la main. A cela s’ajoutent des sueurs qui dégagent des odeurs nauséabondes. Pour Aliou Sadja Diallo nous achetons même des mangers qui sont manipulés par les mains qui ne sont pas nettoyées. ‘’La main qui reçoit l’argent, c’est la même qui est là en train de gratter dans les cheveux, qu’on plonge dans le nez et puis dans les mêmes nos mangers qu’on consomme. Nous sommes en train de nous donner des maladies sans le savoir », a-t-il déploré.

La préservation de la santé doit être aujourd’hui un cheval de bataille de tous les citoyens. Les autorités quant à elles doivent donc être sur toutes les lignes de front pour mettre fin à la vente des aliments non protégés.