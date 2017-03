Présentement, la délivrance de la carte d’identité est bloquée à Kindia par un manque de plaque. Cela intervient au moment où beaucoup de citoyens de cette ville accusent les responsables du commissariat central de police de procéder à des surfacturations dans la confection et la délivrance des cartes. Ces derniers jours, des comportements peu orthodoxes ont été constatés çà et là dans le cadre de la production de ce document officiel, surtout au niveau du service qui en a la charge.

Aujourd’hui, dans cette ville, nombreux sont les citoyens qui se plaignent de cette surfacturation orchestrée, dit-on, par des responsables dudit service.

« J’ai été au commissariat pour obtenir le carte d’identité. J’ai rencontré une responsable du service. Je lui ai dit que je veux une carte. Elle m’a dit que pour le moment il n’y a pas de carte. Elle m’a donné un certificat de dépôt, je lui ai dit que je ne veux pas ça et que je voulais la carte. Elle me dit que si j’ai besoin de la carte immédiatement, il ne faut payer 150 mille. Je lui ai dit ‘’non’’ et que je n’ai pas cet argent. Je lui ai dit de me laisser à 50 mille, elle m’a dit de donner 75 mille. Et je lui ai donné ça.», affirme Mohamed, une des victimes.

Pour faire taire les rumeurs sur cette supposée surfacturation dans le cadre de la confection et de la délivrance des cartes au niveau de son service, le commissaire central adjoint de police de Kindia a fait une sortie médiatique ce jeudi pour mettre les points sur les i, tout en balayant d’un revers de la main ces allégations des citoyens. « Pour le moment, le commissariat central ne délivre pas de carte, faute de plaque. C’est Sabary Technology qui gère la plaque. Pour le moment, le représentant de cette structure nous a dit qu’il n’y a pas de plaque à Sabary. C’est pourquoi on ne produit plus de carte. Des citoyens disent qu’on procède à la surfacturation, ce n’est pas vrai. Ceux qui disent ça, qu’ils viennent tout simplement s’expliquer devant nous ou qu’ils nous montrent la preuve. C’est aussi simple que ça.», a martelé Ibrahima Kéoulen Traoré.

Il faut rappeler que le prix officiel de la carte d’identité nationale est fixé à 15.000 GNF. Pour se procurer cette pièce, les citoyens ne savent plus où donner de la tête. Ils demandent par conséquent aux autorités compétentes de revoir cette situation au niveau des différents commissariats du pays.

« Je demande aux autorités de veiller rigoureusement sur cette situation. Ces agents nous fatiguent trop. Ils fixent le prix comme bon leur semble. Le prix normal, connu sur le plan national, c’est 15 mille francs guinéens. Donc qu’elles essayent de nous aider. », a renchéri une victime de la même surfacturation.

En attendant l’arrivée de la plaque, c’est désormais un certificat de dépôt d’une validité de deux semaines ou d’un mois qui est délivré aux citoyens en lieu et place de la carte d’identité.