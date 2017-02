Ce meurtre s’est produit dans la nuit du jeudi 16 à vendredi 17 février dans les bandes de 2 heures du matin à son domicile, sis au quartier Wondy 2 dans la commune urbaine de Kindia.

Agé de 55 ans et père de deux enfants, la victime Ahmadou Kindy Diallo est cambiste et marié à deux femmes. Il a reçu trois balles au niveau de sa poitrine avant de succomber à ses blessures à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia.

« Je dormais profondément quand j’ai entendu des coups de feu et dès que je suis sorti, ils n’ont dit de quitter les lieux. C’est ainsi que je suis rentré dans la chambre et me coucher. Aussitôt, trois coups de balles retentissent et lorsque je suis sorti et j’ai trouvé mon père couché dans le sang mais il n’était pas encore mort », nous a témoignés Mamadou Aliou Diallo, le fils aîné de la victime.

Informées, les autorités préfectorales et communales se sont rendues sur les lieux. « Le problème d’insécurité est un problème entier. Je ne pense pas qu’il y ait aujourd’hui un Guinéen qui soit totalement en dehors de cette insécurité. Tout le monde est exposé. Ce monsieur a été assassiné chez lui par des personnes qui le connaissent ou avec lesquelles il a eu à travailler », a affirmé N’Fansoumane Touré, le préfet de Kindia.

Le président de la délégation spéciale de Kindia Abdoulaye Bah a, quant à lui, condamné fermement cet assassinat. «Nous sommes très touchés et choqués que cela se passe à Kindia, une ville paisible. Nous allons tirer des leçons avec les différents services que sont la justice, la police, la préfecture et le gouvernorat pour voir qu’est-ce qu’il faudrait faire dans les prochains jours pour ne pas que des pareils actes se reproduisent à Kindia », s’est-il indigné.

Pour l’heure, ces assaillants sont en cavale et les enquêtes sont ouvertes à la gendarmerie territoriale de Kindia.