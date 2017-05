Kindia : SOS pour le collège Kindia 4 décoiffé par des tornades

Des feuilles de tôles éparpillées ici et là, des flaques d’eau stagnantes dans les salles de classe, des charpentes emportées… Voici l’image de désolation que présente le collège Kindia 4 après le passage de vents violents ayant accompagné des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville dans la nuit du mardi 9 à mercredi 10 mai. Les nombreux dégâts causés par ces fortes pluies accompagnées de vents violents ont paralysé complètement les cours dans cette école ce mercredi matin.

Mariam école Diallo, principale dudit collège explique : « ça nous a beaucoup dérangé… Parce qu’on n’a pas où mettre les élèves. Il faut dire la vérité, les élèves n’ont pas étudié. Tout le monde était au dehors. Parce qu’il n’y a pas de places. Nous évoluons avec les classes de 10ème et 8ème année. On ne peut pas les mélanger. Donc, si le bâtiment est décoiffé on ne peut pas les garder ici », a-t-elle déclaré, l’air anxieux.

Plusieurs endroits ont été inondés par ces pluies diluviennes. A l’école primaire Kindia 1, deux classes ont été décoiffées par le vent.

«Nous tendons la main à tout le monde, autorités, citoyens, anciens élèves aujourd’hui ministres, directeurs et députés de venir en aide. Parce que ce matin, on n’a pas fait cours, peut-être d’ici la fin de la semaine, on ne fera pas de cours et cela, c’est un retard », a-t-elle affirmé.

A en croire cette responsable, cet établissement date de l’époque coloniale et jusqu’ici il n’a bénéficié d’aucune retouche.

C’est grande pluies ont causé d’importants dégâts dans la ville, et le pire est à craindre avec les risques d’affaissement de maisons en cas de nouvelles pluies.