Kindia: quand des hommes en uniforme se donnent en spectacle dans un maquis

Une violente altercation a éclaté la nuit dernière aux environs d’une heure du matin dans un maquis de la place à Kindia entre deux groupes de gendarmes et militaires.

Ces heurts ont provoqué une véritable panique au sein de la population présente sur le lieu de l’incident. Selon nos informations, ces hommes en uniforme étaient sous l’effet de l’alcool.

Ivres, ces gendarmes et militaires ont carrément perdu le sens de leur mission qui est celle de protéger les populations et leurs biens. Conséquences, un des leurs a été gravement blessé au visage et admis à l’hôpital régional de Kindia pour des soins d’urgence. Et ce n’est pas tout, ces agents saouls se sont aussi donnés en spectacle au quartier Féréfou sur l’axe menant au centre-ville sous les regards stupéfaits des noctambules qui trainaient là à cette heure.

Ensuite une course poursuite s’est engagée entre ces agents à bord de leurs véhicules respectifs à travers la ville. Dans leur course folle, il y a eu des échanges de tirs entre eux. C’est au cours de ces échanges qu’un véhicule non immatriculé, de couleur bleu ciel et appartenant à l’un des agents a été perforé par balle.

Pour l’heure, les agents impliqués dans ces affrontements sont mis aux arrêts par la hiérarchie militaire pour en savoir davantage sur les mobiles réels de ces agissements peu honorables pour nos uniformes.