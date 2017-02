Cette 20ème session de la revue annuelle de la radio rurale de Guinée, placée sous le thème, ‘’la radio rurale de Guinée, quelles stratégies participatives pour la promotion de la citoyenneté, la santé et le développement durale des communautés’’, vise à faire le bilan des radios rurales de Guinée et se pencher sur les perspectives de l’institution en vue d’un meilleur fonctionnement.

Elles sont 34 stations de radios rurales de Guinée à prendre part à cette rencontre qui est une plateforme d’échanges et de concertations. Cette cérémonie d’ouverture, qui a eu lieu ce lundi à l’école normale des instituteurs de Kindia, a été présidée par le ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, au nom de son homologue de la Communication, empêché à cet effet.

«Je voudrais simplement échanger quelques mots avec vous sur non pas nécessairement le métier de journaliste, ce que vous connaissez certainement mieux que moi, mais sur la problématique essentielle et fondamentale auxquelles notre pays fait face, c’est la question de la citoyenneté, de la nation, la paix, de la Guinée. Et qui dit paix, bien entendu, dit droit, liberté et justice. On m’a appris que les oreilles aiment beaucoup le mensonge et que le cerveau s’en méfie. Nous savons dans quelle situation en termes de nation et de citoyenneté, notre pays se trouve. On peut se faire plaisir s’installer dans le délit et se dire tout va bien et ceux qui diront que cela ne va pas sont probablement des ennemis ou des adversaires… La question de la citoyenneté, nous savons à quel point nous avons abandonné cette problématique qui est le préalable fondamental pour la construction d’une nation responsable. Et cette nation, elle ne saurait se construire en l’absence du Guinéen responsable. Nous voyons dans quelle situation nous nous trouvons. …La radio rurale entant que service public, doit servir le pays et il n’y a pas meilleure façon de servir que de servir dans la vérité et dans la justice. Si vous remplacez le mensonge, vous remplacez la vérité par le mensonge cela ne durera pas », a déclaré le ministre Khalifa Gassama Diaby.

Cette session va s’étendre sur une période de cinq jours à Kindia, la capitale de légumes et des agrumes.

Pour le Directeur Général de la Radio rurale de Guinée, Elhadj Doussou Mory Camara, ‘’cette rencontre vise à soigner la façon de faire des journalistes des radio rurale. « A chaque fois que vous travaillez, vous commettez des erreurs, vous faites du bien aussi, ce qui est bon. C’est pourquoi, nous insistons beaucoup lors des revues sur les déconvenues qui ont été enregistrées et le choix de ce thème n’est nullement fortuit. Il reflète les réalités actuelles de l’environnement socioéconomique culturelle de notre chère nation », a-t-il martelé.

A souligner que le principe fondateur de cette revue veut qu’elle se déroule avec un esprit de rigueur et d’ouverture en vue de parvenir, grâce à un examen normal des activités ciblées, à la formulation des programmes de diffusion reflétant ainsi les efforts et les préoccupations des cadres et des partenaires de la radio rurale de Guinée en vue d’une amélioration du taux de productivité et de croissance des communautés rurales .