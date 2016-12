«Alpha Condé pour toujours», «Alpha Condé doit rester», «Alpha Condé jusqu’à la fin du monde», tels sont des messages qu’on pouvait lire et entendre ce mercredi 21 décembre lors de la cérémonie célébrant le premier anniversaire du second mandat du Chef de l’Etat, Alpha Condé. C’est Kindia, la ville des agrumes, située à 135Km de la capitale Conakry, qui a abrité cette festivité commémorative ayant mobilisé une immense foule composée de toutes les couches socioprofessionnelles de la région, a-t-on constaté sur place.

Parlant au nom du grand Imam de Kindia, Elhadj Mamoudou Camara, le Secrétaire général de la ligue islamique préfectorale, Elhadj Karamba Diaby qui s’exprimait en soussou, s’est dit très ravi de la visite du chef de l’Etat à Kindia avant de lui solliciter à changer l’image de sa région qui est, selon ses propres termes, la préfecture maternelle du chef de l’Etat. Il a pris l’exemple sur les villes de Mamou, N'Zérékoré, Boké et Kankan dont les travaux sont en cours. «Nous te supportons jusqu’à la fin du monde», a-t-il déclaré.

Dans son discours dont nous vous livrons ici un extrait décrypté, le président Alpha Condé a affirmé qu’il n’a de compte à rendre à personne sauf au peuple de Guinée. Plus loin, le Chef de l'Etat a fait savoir que les femmes sont au coeur de son programme. Ce sont-elles, a-t-il insisté, qui ont donné le pouvoir au président Sékou Touré.

Lisez un extrait de son discours !

«La Guinée va avancer. Je ne réponds que devant le peuple de Guinée. Je ne suis responsable que devant le peuple de Guinée. J’ai dit à tout le monde, personne ne viendra d'ailleurs pour me dire de faire ceci ou cela. En 1958, le peuple de Guinée a opté pour son indépendance. Sans les femmes, la Guinée n’est rien et cela n’a pas commencé aujourd’hui. En 1958, lorsqu’il y a eu l’élection présidentielle, Sékou Touré avait gagné mais, les blancs ont dit qu’il n’a pas gagné. Ce sont les femmes qui se sont levées, elles ont chanté ‘’ Sékou Touré, tu es aussi le gouverneur de Conakry (rire)’’. Les femmes ont été jusqu’à refusé de faire la cuisine pour le leurs maris. Elles ont refusé de se mettre dernière dans le lit. C’est comme ça le RDA a gagné et Sékou Touré est devenu le président de la République. Quand la police économique a gêné les femmes, elles ont dit au président Sékou Touré que ce n’était pas leur convention. La vérité, c’est ce jour que le pouvoir du président Sékou Touré a pris fin. Le reste était nul parce que, quand les femmes se révoltent contre une président, tu n’es plus président même si tu reste au pouvoir, c’est la forme. C’est pourquoi d’ailleurs, nous allons aider les femmes. Car, quand c’est dur, les hommes peuvent aller ailleurs. Tandis que les femmes restent toujours pour s’occuper des enfants (…)».

Depuis Kindia pour Guinéenews, Sékou Sanoh, envoyé spécial