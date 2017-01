Alors que l'année 2016 s'achève, Guineenews revient sur quelques-uns des faits majeurs qui ont marqué dans la préfecture de Kindia. Entre bonnes et mauvaises nouvelles, l'année 2016 a été marquée à Kindia par la visite récente du président Alpha Condé dans la commune urbaine, le feuilleton judiciaire opposant le préfet Mohamed Deen Camara et le président de la Délégation spéciale, la hausse des prix des denrées de première nécessité…

Alpha Condé à Kindia

L'unique voyage en 2016 du président Alpha Condé à Kindia a eu lieu le 21 décembre. Épaulées par des partisans venus de Conakry, les populations de Kindia se sont fortement mobilisées pour écouter leur président qui célébrait l'an 1 de sa réélection à la tête de la Guinée. Il se racontait que le président Alpha Condé profiterait de l’occasion pour annoncer sa candidature pour un troisième mandat… Alpha Condé s'est plutôt livré à des annonces dont entre autres la construction prochaine d'une autoroute à péage Conakry-Bamako.

Préfet et maire en justice

C'est un feuilleton politico-judiciaire qui s'est soldé le 26 octobre dernier par une relaxe du préfet pour délit non constitué. Jusque-là, celui-ci était poursuivi depuis mars pour diffamation, dénonciation calomnieuse, abus d’autorité portant sur des taxes minières payées à la préfecture par la Compagnie des bauxites de Kindia. L'avocat du président de la Délégation spéciale avait promis d'interjeter appel contre la décision du Tribunal de première instance de Kindia.

Prévention contre la polio

Dans le domaine de la santé, l’année 2016 à Kindia a été marquée par les différentes campagnes nationales de vaccination. La dernière, contre la poliomyélite, a été lancée le 5 octobre 2016 au centre de santé de Manquepas par le ministre de la Santé, Abdourahamane Diallo. Cette dernière campagne visait à rompre complètement la chaîne de contamination de cette maladie avant la fin de l’année 2016.

Hausse des prix des denrées de première nécessité

Sur le plan économique, les citoyens de Kindia ont été confrontés à une hausse exponentielle des prix des denrées de première nécessité dans les différents marchés de la place.

Salles désemplies

Culturellement, les différentes salles de spectacle, contrairement à l’année 2015, n’ont pas connu une grande affluence. Pour preuve, la salle polyvalente du cinéma Vox et le stade Fodé-Fissa, qui ont abrité de nombreux évènements culturels, n'ont jamais fait le plein.

Manifestations anti-délestages

L'année 2016 a été aussi celle des manifestations anti-délestages du courant électrique. Des jeunes des quartiers de Tafory, Gangan, Koliady, Gare, Wondy, Tapioka, Dadia et Ferefou, ont été dans les rues de la commune urbaine entre le 30 août et le 15 octobre 2016. Ils ont parfois barricadé les principaux axes pour réclamer le retour de l’électricité dans les foyers. Les forces de l’ordre sont intervenues à plusieurs reprises pour les disperser. Dans les affrontements avec les manifestants, quatre policiers ont été blessés, dont un grièvement. Du côté des manifestants, une trentaine de jeunes ont été interpellés et jugés par le Tribunal de première instance de Kindia.

Incendies et cambriolages

De nombreux incendies se sont produits dans certains quartiers de la commune urbaine tout au long de l’année 2016. Tous causés par des courts-circuits, ils n'ont pas causé de pertes en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels. A cela s’ajoutent de multiples cambriolages et braquages à main armée.

En plus de ces drames, les populations de Kindia ont été endeuillées par des attaques à main armée et autres cambriolages. Deux jeunes ont ainsi été froidement assassinés par des inconnus dans les quartiers Sambaya et Komoya. Cinq autres corps sans vie ont été retrouvés dans différents lieux de la ville.

Accidents de la route

Durant l'année, 41 personnes ont trouvé la mort dans 86 accidents de la circulation sur les routes interurbaines reliant Kindia aux préfectures voisines. Les chiffres sont de la compagnie préfectorale de sécurité routière. Dans la commune urbaine, les accidents des taxis-motos ont fait 12 morts.