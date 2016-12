C’est dans la salle de conférence du bloc administratif de la préfecture que la cérémonie de passation de service entre le préfet sortant et celui entrant, a eu lieu le vendredi 30 décembre. C’est madame le gouverneur de la région administrative de Kindia qui a présidé cette passation de témoin en présence des cadres préfectoraux, régionaux, militaires et sécuritaires de ladite ville.

Dans son allocution de circonstance, Mohamed Deen Camara, le préfet sortant a mis l’occasion à profit pour rappeler quelques acquis qu’il a eus à poser pendant les 3 ans et demi passés à la tête de Kindia: «… Tout au long de mon passage à la tête de la préfecture de Kindia, nous avons procédé à l’équipement de différents services et blocs sanitaires, à la construction du château d’eau au niveau du siège de la préfecture et à la résidence, à la clôture du siège de la préfecture, à la rénovation et à l’équipement des résidences du préfet et du Secrétaire général chargé des collectivités décentralisées, à la construction d’un parking et l’aménagement de la cour en béton de sol, la rénovation des blocs B et C afin d’installer les services administratifs n’ayant de structure adéquate de travail.»

Pour sa part, le préfet entrant, N’fansoumane Touré s’est dit conscient des nombreux défis liés à sa nouvelle mission, avant de tendre une main franche à tous ses collaborateurs.

De son côté, la présidente de la cérémonie, la Gouverneur de région, Hadja Sarangbè Camara n’a pas manqué d’attirer l’attention du nouveau préfet sur le climat délétère qui prévaut sur le front social à Kindia depuis un certain temps.

«Aujourd’hui, il faut reconnaître qu’à Kindia le tissu social est effrité. Cela est une réalité. Donc, nous attendons votre grain de sel pour qu’enfin cette ville qui est reconnue comme un havre de paix puisse retrouver sa cohésion sociale et son unité entre tous ses fils », a-t-elle plaidé. Cette cérémonie a pris fin par la remise de présents au préfet entrant par madame le gouverneur.