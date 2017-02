Le laboratoire scientifique guinéo-russe de diagnostic des maladies infectieuses a été officiellement inauguré ce mercredi 15 février 2017 à Pastoria. Cette cérémonie inaugurale a connu la présence de quelques autorités guinéennes ainsi que celles de la fédération de Russie.

C’est le ministre d’Etat à la présidence chargé des investissements publics et privés, Dr Kassory Fofana, qui l’a présidé au nom du chef de l’Etat. « Le chef de l’Etat m’a chargé de vous rassurer que la Guinée et la Russie continueront ce partenariat. Sa volonté c’est de faire de ce partenariat le point d’appui pour asseoir les bases d’une coopération entre la Russie et le continent africain dont il a la charge de présider aux destinées aujourd’hui », explique le ministre d’Etat.

Ce geste de solidarité à l’endroit du peuple de Guinée est le fruit d’une très belle coopération entre la fédération de Russie et la république de Guinée, comme témoigne Anna Popova, ministre russe de la Protection des droits des consommateurs. « La construction de ce centre, sur instruction du président de la fédération du Russie, entre dans le cadre de la coopération entre nos deux pays, afin de renforcer la formation des spécialistes, des experts et scientifiques pour l’analyse et la détection des maladies infectieuses », affirme-t-elle.

Ce laboratoire est doté d’équipements modernes d’analyse et de détection de dernière génération, qui permettront à cet Institut de renforcer ses capacités de recherche et de lutter plus efficacement contre les épidémies en Guinée, indique Abdoulaye Yéro Baldé, ministre de l’Enseignement supérieur et de Recherche scientifique. « C’est un centre de recherche et d’analyse pour mieux anticiper les maladies à venir et lutter contre celles qui existent aujourd’hui, telles que Ebola, la fièvre lassa, le VIH/ SIDA, le paludisme et autres », précise le ministre Yéro.

A préciser que c’est par la signature des accords de création du centre de recherche entre les deux pays ainsi que la remise d’un important lot de médicaments à la Direction de l’hôpital régional de Kindia que la cérémonie s’est achevée.