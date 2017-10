Kindia: la localité de Madina-Oula confrontée à un manque criard d’enseignants

Située à la frontière guinéo-sierra léonaise, la commune rurale de Madina-Oula est à 68Km de la préfecture de Kindia. Cette localité est aujourd’hui confrontée à d’énormes difficultés, parmi celles-ci, le manque d’enseignants.

Elle compte 26 écoles primaires, 5 centres d’encadrement communautaire, 12 centres d’alphabétisation et un seul collège. Pour les tous cycles confondus, la sous-préfecture de Madina-Oula a un effectif de 3 mille 353 élèves dont 1065 filles.

Dans cette localité de nombreux enseignants déclinent souvent l’offre du ministère en charge de l’éducation nationale et de l’Alphabétisation à cause de son enclavement très poussé.

Du moins ce que nous témoigne, Alhassane Chérif, le Directeur sous-préfectoral de l’éducation de Madina-Oula.

«Tout le problème de Madina Oula, c’est le district du haut Tamisso qui est très enclavé. Quand on mute les enseignants, ils refusent catégoriquement d’y aller. Ils inventent des problèmes et souvent ils nous contournent pour aller voir nos chefs hiérarchiques auprès desquels ils réussissent à amadouer. Donc, nous souffrons énormément du manque d’enseignants dans la zone ce qui a fait que la semaine dernière, les élèves de la localité ont failli se soulever à cause de ce problème», a confié le directeur sous-préfectoral de l’éducation.

Interrogé sur le refus des enseignants mutés de rallier cette sous-préfecture, le directeur préfectoral de l’éducation Ousmane Aïssata Camara se défend : «nous nous sommes déplacés pour aller à Madina-Oula où nous avons constaté que certains enseignants qui y sont mutés ou affectés n’ont pas encore répondu à l’appel, donc sont absents. J’ai ensuite demandé au sous-préfet et au directeur sous-préfectoral de l’éducation de nous faire la remontée de la situation de ces enseignants n’ayant pas encore rejoint leurs postes ce, conformément à l’appel du département. Afin de nous permettre de prendre immédiatement les dispositions qui s’imposent à l’encontre de ces enseignants, y compris la suspension de leurs salaires.»

Si les autorités éducatives au sommet accusent une certaine lenteur pour se rendre dans cette zone enclavée afin d’y voir comment se porte l’enseignement, les responsables locaux, quant à eux, ne dorment pas sur leurs lauriers. Ils se rencontrent périodiquement pour tirer des leçons.

«Nous les enseignants, nous nous rencontrons périodiquement pour échanger pédagogiquement et analyser la situation afin de remonter nos difficultés aux responsables », a expliqué Salif Sylla, enseignant.

Sur la situation, le sous-préfet n’est guère indifférent. Il invite le nouveau Directeur préfectoral de l’éducation de passer à la vitesse supérieure afin de trouver une solution à ce manque d’enseignants dans sa juridiction.

«Il ne s’agit pas de muter un enseignant dans une zone, mais il faut se rassurer s’il est arrivé ou pas dans sa zone d’affectation. Donc, il faut un suivi régulier. Beaucoup d’enseignants ont été mutés ici, mais après quelques jours, ils repartent. A l’heure actuelle, il y a un manque criard d’enseignants », s’inquiète Moussa Sylla, le Sous-préfet.

Même si tout laisse à croire que des enseignants mutés dans cette localité ne veulent pas y aller, il faut tout de même souligner que ceux-là qui acceptent d’y rester, se plaignent, eux-aussi, des difficultés d’avoir certains documents administratifs.

« Je suis un enseignant muté de Télimélé pour Madina-Oula depuis en 2000. Mais, les documents administratifs qui doivent être à la direction préfectorale de Kindia n’existent pas. Chaque fois, on me demande les bulletins et autres kits scolaires… Il faut que je me déplace pour aller les chercher à Télimélé. C’est vraiment regrettable», a expliqué cet enseignant.