Kenya : Raila Odinga entre légitimité et réalité politique en Afrique

Carless Puigdemont, en Espagne, a freiné des quatre fers, le jet d’éponge de Raila Odinga est-il un dégonflage de baudruche ou une autre façon de discréditer la réélection de Uhuru? C’est un peu de tout ça, il faut être dans sa situation pour comprendre toute la subtilité,

Pour l’opposant historique, c’est le quitte ou double, le tout pour le tout à l’ultime tentative de briguer le pouvoir face à Uhuru Kenyatta pour lui. Pour cette raison, il a raison de placer la barre à sa juste hauteur. Ceux qui voient cela comme une tergiversation de mauvaise foi ont leur vision, mais de loin, on ne pourrait pas appréhender tous les petits détails qui, s’ils ne sont pas pris en considération, ils causeraient sa perte et sa ruine pour la postérité, l’exemple d’un échec politique légendaire.

L’annulation inespérée de la Cour suprême de David Maraga lui donne une dernière chance. Et si le président de la Cour suprême du Kenya a pris cette décision historique, c’est que des irrégularités qui sautent à l’œil sont étalées sur la place publique pour être vues même des malvoyants sauf des observateurs internationaux des élections. Si, dans ces conditions exceptionnelles, Raila Odinga ne se battait pas et se laissait abuser par les confusions qui subsistent au sein de la CENI, même Alpha Condé dirait, comme il aime à le dire et à le redire : « si on te lave le dos, lave-toi le ventre ». Seulement, en tant que président de l’UA, il n’a rien dit à ce sujet, d’abord, du moins… L’Union Africaine devrait dire quelque chose, pourquoi ce silence pesant de sa part ?

Donc, pour Odinga, il faut tout assainir, et même quand cela est fait, l »élection n’est pas gagnée d’avance, même si certains optimistes peuvent voir que l’annulation du dernier scrutin pourrait doper ses militants et faire se rebuter ceux du Pouvoir. Sur le terrain pratique, rien ne le fait dire ainsi puisque le président sortant est plus remonté et déterminé que Odinga, qui semble avoir perdu de sa combativité. Question de moyens ou qu’il n’arrivera jamais à obtenir toutes les corrections souhaitées au niveau de la CENI et le délai est court, le 26 octobre est déjà demain.

A vrai dire, si on devait revoir et corriger tout ce qui est anormal au niveau du fichier électoral aussi corrompu en moins de 120 jours, à supposer que tous les moyens sont à disposition, personne n’y croit vraiment, mais au Kenya, l’on tient mordicus que le scrutin se tienne à la date, avec la même CENI, et tout le monde semble croire que cela est normal. Odinga ne continuera pas à faire front contre le monde entier, qui l’a abandonné à son sort.

Dans ces conditions, les dés seront plus pipés qu’avant et encore pas beaucoup de personnes ne semblent disposées à le voir ainsi. Dans les esprits, l’annulation du scrutin du 8 août par la Cour suprême est déjà de trop, il ne faudrait plus en rajouter pour montrer sa mauvaise foi. La date est calée, le Pouvoir use de tout pour qu’il ait lieu. Pour Odinga, aller au suicide une seconde fois c’est mourir pour de bon, voilà la raison pour laquelle il a semblé jeté l’éponge, et on ne peut pas s’attendre à un futur partage du pouvoir. Son adversaire est déjà ébouillanté par cette annulation poussera le piston à fond pour l’écarter définitivement de son chemin.

Cependant, le compromis d’un gouvernement d’union nationale est bien à prenable pour prévenir une crise, qui risquerait de miner le Kenya pour longtemps.

Raila Odinga a raison d’exiger la totale transparence, seulement, le réalité sur le terrain est tout autre