Kenya : jusqu’au bout des deux bouts, pourquoi ?

Le Kenya semble s’enfoncer dans une impasse noire et profonde sous l’œil impuissant de ses pairs d’Afrique australe, de l’est et de l’UA. Si on ne peut pas parler de l’indifférence générale de façon formelle, on peut se hasarder de penser tout bas que certains de ses pairs voient la fermeté de Uhuru Kenyatta d’un bon œil et d’un bon aloi, pas besoin de les indexer, tous les Africains les voient et les connaissent et pour cause, ils sont plus ou moins dans la même situation.

La CENI a reconnu dans un premier temps qu’en son sein, il existe bel et bien des anomalies, mais elle continue de dérouler son calendrier anormal mordicus tout en étant bloquée à certains endroits du territoire kényan et ses démembrements craindraient pour leur sécurité. Dans ces conditions, où ces élections sont tronquées et perturbées, quel air cette CENI aura pour proclamer les résultats de ce scrutin.

Du même coup, en jetant un autre regard dans le mur, on se demande si la Cour suprême n’a pas épuisé tout son capital de lucidité, de probité et d’intégrité morale quand il lui sera venu de proclamer le résultat de ce scrutin qui, de toute évidence, est pis que celui du 8 août ?

Uhuru Kenyatta, le sortant, a reconnu que l’économie du pays a été impactée par les remous populaires causés par l’instabilité politique. De ce fait, quand tout rentrera dans l’ordre, il promet changer le fusil d’épaule, ce ne sont pas ses dits, mais en substance, on pourrait voir cela comme un futur partage du pouvoir avec son challenger.

Quant à Raila Odinga, sait-il que la chaise vide a toujours eu tort en politique en Afrique ? Et si son mot d’ordre à ses militants et partisans est de boycotter ce scrutin, acceptera-t-il la main qui lui sera tendue, le cas échéant ? Il aura certainement tort de ne pas l’accepter, d’un avis.

En attendant, les deux camps donnent l’impression d’aller jusqu’au bout de leur logique, pour mieux savoir être ensemble demain ?

Attendons de voir