Un bras de fer oppose depuis bientôt un mois, le préfet Aziz Diop à madame Hawa Kaba, une ressortissante de Kankan, résidente aux USA. A cœur de ce malentendu, une affaire de décoration de la résidence du préfet, communément appelé ‘’Dakèmè, les 100 portes’’ qui sert provisoirement de bureau.

Selon Hawa Kaba, cette affaire remonte de 5 mois. Tout serait parti, dit-elle, de la dernière des festivités tournantes de l’indépendance que Kankan s’apprêtait à célébrer en décembre 2016 avant que celles-ci n’aient été reportées sine die à la dernière minute.

«C’est à la faveur d’une rencontre au CFP de Hô Chi Minh, rencontre qui portait sur l’organisation de la fête de l’indépendance, que j’ai fait la proposition au préfet Aziz Diop de décorer sa résidence, le Dakèmè qui lui sert aussi de bureau. Ce qu’il a accepté avec un devis de cent vingt-cinq millions huit cent mille francs guinéens (125 800 000 GNF). Un devis qu’il aurait joint à la proposition de budget de la fête de l’indépendance », explique Mme Kaba.

«Pour le paiement, le préfet m’a rassurée en disant que le président devrait débloquer un budget de 6 milliards de francs pour les festivités de l’indépendance. Ce qui m’a convaincu et je me suis associée à deux de mes camarades pour préfinancer le début des travaux’’, soutient la dame Hawa Kaba.

Poursuivant, elle déclare : « c’est ainsi que je me suis rendue à Bamako pour l’achat des rideaux, moquettes et autres ornements. J’ai commencé les travaux par le bureau du préfet et celui de son attaché de cabinet. Mais entre-temps, les festivités furent reportées sine die. Nous sommes restés dans cette attente, l’on a annoncé l’arrivée du chef de l’Etat à Kankan. Et monsieur Aziz Diop m’a rappelée pour me proposer la décoration de sa résidence où devait séjourner le président de la République. Mais pour les préparatifs de cette arrivée, le ministre de l’Administration du Territoire, le général Bouréma Condé a dépêché un certain M. Keita qui serait son homonyme pour les mêmes travaux. C’est en moment que le préfet et le gouverneur ont tenté de me mettre en rapport avec ce monsieur pour qu’on puisse faire les travaux ensemble. Ce fut un échec. Avec ce dernier développement de la situation, j’ai demandé sans succès au préfet de me payer le travail déjà fait qui correspond à la somme de trente-quatre millions de francs guinéens (34 000 000 GNF). Devant son refus, j’ai entrepris beaucoup de démarches auprès du gouverneur de région, de la Coordinatrice du RPG Arc-en-ciel ; de la maman de la première Dame, du ministre de l’Administration du Territoire. Toutes ces tentatives se sont avérées infructueuses.»

A en croire à madame Hawa Kaba, le ministre Bouréma Condé lui aurait clairement dit qu’il ne paierait pas un centime et d’aller le régler avec le préfet.

Interrogé sur ces allégations, le principal concerné le préfet Aziz Diop a, dans un premier temps, voulu garder le silence avant de se raviser. Celui-ci, en présence de son attaché de cabinet, El hadj Kader Cherif, a reconnu les travaux exécutés par la dame dans sa résidence.

Mais le hic, c’est le coût financier avancé par Hawa Kaba et l’échéance de remboursement.

Pour le préfet de Kankan, au lieu de trente-quatre millions (34 000 000 GNF) que la femme réclame, il reste plutôt redevable de dix-sept millions six cent quarante-six mille deux cent francs guinéens (17 646 200 GNF).

D’après lui, ce montant aurait été arrêté suite à une évaluation qu’auraient faite le SAF (Secrétaire Administratif et Financier) et l’Attaché de cabinet accompagnés de la dame Hawa Kaba. Quant à l’échéance de paiement, elle s’étendrait sur cinq mois : 7 000 000 GNF à payer à partir du 10 mars 2017 ; 5 000 000 GNF, le 10 Mai 2017 et enfin 5 646 200 GNF à payer, le 10 Juillet 2017.

Pour madame Hawa Kaba, il est hors de question d’accepter non seulement cet échéancier mais aussi la somme reconnue par le préfet qui ne représente que la moitié de l’argent qu’elle aurait dépensé. Désormais, la dame Hawa Kaba envisagerait de porter plainte contre le préfet Aziz Diop devant le Tribunal de Première Instance de Kankan.

Affaire à suivre !