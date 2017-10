Kankan: un homme se fait arracher une oreille par ses beaux-frères dans une bagarre !

Mamy Kamissoko, la trentaine révolue et tailleur de profession au quartier Bordo, secteur 4, dans la commune urbaine de Kankan, a été amputé de son oreille gauche le vendredi dernier par ses beaux-frères. C’était suite à une querelle qui aurait opposé le jeune homme à sa belle-mère Tiranké Kaba, élargie aux fils de cette dernière.

Selon les confrères du groupe de média Fasso TV, c’est une engueulade entre Mamy Kamissoko et sa belle-mère Tiranké Kaba, qui aurait dégénéré en bagarre rangée entre lui et ses beaux-frères. Tiranké Kaba, qui se serait dite insultée et même frappée par son beau-fils, aurait fait appel à quatre de ses fils pour corriger M. Kamissoko.

Sauf qu’à l’arrivée, l’infortuné Kamissoko s’en est sorti avec un bout de son oreille gauche coupé. Mais très vite, le blessé a été pris en charge à l’hôpital régional de Kankan.

Et depuis, dame Tiranké et ses quatre fils sont à la disposition de la brigade de recherche de la gendarmerie de Kankan, pour des procédures judiciaires.

Ce fait assez insolite mais aussi dramatique vient s’ajouter aux nombreux cas de violence qui sont enregistrés dans la ville de Kankan et ses environs ces derniers temps. La cherté de la vie, couplée au chômage chronique et à la consommation des stupéfiants, serait, à en croire certains sociologues, les causes de l’extrême violence dans les attitudes et les réactions ici à Kankan.