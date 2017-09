Kankan: quand le coût du Kou (Igname) devient un coup d’arrêt à la consommation locale

L’igname est un des nombreux tubercules produits dans onze des douze sous-préfectures de Kankan. Et depuis un peu plus d’un mois, sa commercialisation a commencé aussi bien avec les grossistes dans les magasins de stock au marché Dibida qu’avec les détaillants qui sillonnent la ville.

Mais le hic, c’est que l’igname est devenue de plus en plus inaccessible à la bourse des citoyens moyens en raison de la flambée vertigineuse, année après année, de son prix. Tenez, à ce jour, 5 à 6 tubercules d’ignames sont revendus entre 20 000 et 40 000 Francs guinéens, selon leurs tailles.

D’après les opérateurs locaux de cette filière, plusieurs contraintes seraient à l’origine de cette cherté du prix de ce produit. Outre les difficultés d’accès aux zones de production, des vendeuses d’igname au marché Dibida à l’image de Missiraba Camara, Saranba Keïta et Nana Konaté, accusent les producteurs depuis les champs d’être à l’origine de cette hausse du prix de l’igname.

«C’est à partir des marchés hebdomadaires que nous nous approvisionnons. Mais là, nous achetons un tubercule entre 8 000 et 8 500 Francs. C’est sur ces prix que nous ajoutons les frais de transports et la manutention pour revendre ici à Kankan, 5 à 6 ignames entre 20 000 et 40 000 Francs en fonction de leurs grosseurs », explique dame Nana Konaté.

Ceci étant, la grande consommation de l’igname par les Kankanais s’est drastiquement résorbée. Désormais, ces tubercules seraient en grande partie transportés vers Conakry et certains pays voisins de la Guinée (Mali, Sénégal, Guinée-Bissau etc.)

Mais à ce niveau aussi, la concurrence des producteurs de la région forestière (Macenta) et le relèvement du niveau de la production en République du Mali aurait notamment contribué à détourner la clientèle Malienne et de Conakry, apprend-on.

D’où la nécessité pour le gouvernement guinéen d’apporter incessamment un soutien concret à la filière locale d’igname afin d’éviter son extinction tôt ou tard, a plaidé Sébory Konaté, un des opérateurs de ce produit à Kankan.

En attendant cette improbable assistance de la part de l’Etat, l’igname, jadis très prisée dans les foyers de Kankan comme petit déjeuner, est en passe d’être supplantée par le haricot, le pain et ou le Lafidi.

En tout cas, l’igname ancrée depuis des lustres dans les habitudes alimentaires des kankanais ainsi que toutes ses périodes fastes telles que ‘’Kankan kougbè’’, c’est-à-dire l’igname bouillie, fade, sans assaisonnement très prisée à Kankan ou ‘’IPKou’’, allusion faite à la très grande consommation, dans le temps, de l’igname par les services de restauration de l’université de Kankan, autrefois appelée IPK (Institut Polytechnique de Kankan), est bien partie pour s’inscrire, si rien n’est fait pour sauver le secteur, sur la liste des produits agricoles vivriers menacés d’extinction surtout en raison des effets conjugués du marasme économique, de la pauvreté et du chômage de masse qui frappe de plein fouet la population