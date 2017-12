Kankan : L’hôpital Régional reçoit un grand coup de balais !

L’hôpital régional de Kankan, a fait sa grande toilette le vendredi 08 et ce samedi 09 décembre 2017. Pendant deux jours, les agents d’entretien associés au personnel élargie aux élèves de l’école de soins de santé communautaire ont lavé, désinfecté les salles de soins, d’hospitalisation, les bureaux, etc. Ils ont en outre, débouché et curé les toilettes avec à la clé, la vidange des fosses septiques et l’évacuation des déchets.

Cette opération ‘’coup de balais général’’ dans le plus grand centre hospitalier de la région, est une initiative de la direction générale dudit établissement avec un appui du gouvernement français à travers expertise France.

L’objectif selon Dr Madany Diallo chirurgien-dentiste et président du comité d’hygiène de l’hôpital, c’est de consolider les acquis en matière de prévention et de contrôle des infections et la sécurité des soins. « Ce qui devrait permettre d’améliorer de façon significative le cadre de travail et de garantir aux usagers, des soins plus sûrs », a-t-il indiqué.

Avec cet assainissement général, nombreux sont les usagers qui ont exprimé leur satisfaction. Certains parents de malades qui ont requis l’anonymat, se sont surtout réjouis de l’élimination des cafards et autres moustiques dans les salles d’hospitalisation qui habituellement, troubleraient leurs sommeils.

Ceci étant, le surveillant général de l’hôpital, Dr Abdoulaye Sylla a exhorté les usagers à la pérennisation de cette salubrité. Il a surtout appelé l’ensemble des usagers et autres visiteurs de s’associer au personnel soignant de l’établissement hospitalière, pour y maintenir la propreté. Car selon lui, « le malade qui se sent mieux dans son environnement est à 50% guéri ».