Contrairement à la situation insurrectionnelle qui prévaut ce lundi, 20 février 2017 dans la capitale Conakry ; la ville de Kankan reste calme et les activités s’y déroulent tranquillement.

En tout cas après un tour au centre-ville dans la matinée de ce lundi, 20 février (11 heures 15 GMT). Les commerces, les banques, les bureaux et autres stations-services fonctionnent normalement.

Les élèves et les étudiants de Kankan n’ont donc pas manifestés ce lundi pour réclamer la fin de la grève et l’ouverture des classes comme le font maintenant, ceux de Conakry. Certainement que l’annonce du compromis trouvé la nuit dernière entre syndicalistes et gouvernement Guinéen a eu son effet.

En attendant la signature des accords trouvés entre syndicalistes et gouvernement guinéen dans l’après-midi de ce lundi, tous les regards sont désormais tournés vers Conakry.