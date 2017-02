Arrêtés et incarcérés à la compagnie mobile d’intervention et de sécurité (CMIS) N° 13 de Missira, hier mardi, les deux nouveaux militants de l’opposition (PEDN et UFDG) ont été libérés ce mercredi 1er février 2017 dans les environs de 12 heures GMT.

C’est Ibrahima Kabèlè Camara, procureur de la République qui aurait instruit cette libération. Le patron des poursuites au niveau du tribunal de première instance de Kankan, n’aurait rien trouvé en termes d’infraction contre Famoudou Traoré dit Namaramagnin de la confrérie des donzos et de Mamady Cherif dit Mayanga. Deux militants ayant décidé de quitter le parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel) au profit du PEDN et de l’UFDG.

Selon Mamady Cherif (Mayanga), « le procureur de la République nous a clairement dit qu’il nous libère parce qu’il n’y a pas d’infraction de trouble à l’ordre publique ». L’une des épouses de l’infortuné Namaramagnin avec son fils qui étaient emprisonné à l’escadron mobile, ont aussi été libérés.

Pour une fois, les autorités judiciaires de Kankan ne se sont pas laissées embarquer par cette affaire purement politique orchestrée qui viserait à sanctionner deux anciens militants du parti au pouvoir qui ont décidé de changer de camp, estiment les responsables locaux du PEDN et de l’UFDG.

« Cette affaire créée de toute pièce par les autorités locales de Kankan, visait à intimider et à dissuader la vague de démission en cours dans les rangs du RPG Arc-en-ciel », estime un responsable fédéral de l’UFDG qui a requis l’anonymat.

Il faut rappeler que les ennuis de Namaramagnin et de Mayanga ont débuté après leurs défections du RPG Arc-en-ciel pour le PEDN et l’UFDG. Et ce qui semble choquer, c’est la grandiose manifestation de joie suivi d’un carnaval à travers la ville le dimanche dernier, suite à la cérémonie d’adhésion de Mayanga à l’UFDG. A cette occasion, l’ancien militant du parti présidentiel avait immolé un bélier au siège de son nouveau parti.

Avec ces libérations, c’est une nouvelle crise qui vient juste d’être désamorcée, estiment-on à Kankan. Car en dépit de tout, ces deux partants du parti présidentiel, auraient une certaine capacité de mobilisation, nous dit-on.