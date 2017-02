La reprise annoncée des cours dans le Pré-Universitaire pour ce lundi 13 février 2017 par le gouvernement guinéen après une semaine de congé « forcé » des élèves, n’a pas été suivie à Kankan. Dans les écoles de la commune urbaine, élèves et enseignants ont tout simplement ignoré l’annonce des autorités gouvernementales.

Cette prolongation de la fermeture des écoles aussi bien publiques que privées, s’élargie à celle des écoles professionnelles ainsi qu’à l’université Julius NYRERE de Kankan. Cela, dans le sillage de la grève générale illimitée déclenchée par les sections syndicales de l’éducation FSPE (Fédération Syndicale Professionnelle de l’Education) et SLECG (Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée), le 6 février dernier.

La paralysie des activités scolaires et universitaires qui perdurent malgré la fin des congés, devrait sans doute se poursuivre à cause de cette grève générale illimitée. Et ce qu’il faudrait craindre selon certains observateurs, c’est l’enlisement qui pourrait entrainer l’entrée en scène des élèves et étudiants.

D’ici là, le calme règne aussi bien dans les écoles qu’à l’université de Kankan qui, du reste, ressemblent ce matin à no man’s land.