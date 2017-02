Les années passent mais se ressemblent malheureusement pour les populations de la ville de Kankan en matière d’accès à l’eau potable. Pire, cette année, la pénurie d’eau potable semble anticipée avec l’assèchement prématuré de nombreux puits dans les concessions.

La Société des Eaux de Guinée (SEG) qui, normalement devrait satisfaire ces abonnés, est quasiment défaillant. Certes, il distribue l’eau par intermittence deux jours sur trois mais une bonne partie de la ville n’est pas servie.

Sur le sujet, outre la grandeur de la ville, le directeur de la SEG de Kankan invoque des problèmes techniques qui priveraient les quartiers situés en hauteur, en eau de robinet. Selon Ousmane Sylla, la ville de Kankan est la deuxième plus grande ville après la capitale Conakry. D’après lui, dans toute la ville, il n’y a pas de fermeture. Ce qui empêche la distribution de l’eau vers les quartiers situés en hauteur, a-t-il indiqué avant de préciser que cette difficulté fait que, sur les 4 550 abonnés seulement 2000 seraient facturés.

A l’en croire, une équipe technique en provenance de Conakry est incessamment attendue à Kankan, pour résoudre cette question de fermeture sur le réseau de distribution de l’eau de la SEG.

En attendant, c’est plusieurs quartiers de la commune urbaine dont Hêrêmakonon I, Sinkèfara, Aéroport, Missira, Bordo etc. qui n’ont pas accès à l’eau de robinet. Et avec l’assèchement prématuré de nombreux puits dans les concessions (en février), de gros embouteillages qui s’accompagnent souvent de bagarre entre femmes notamment autour des points d’eau de la ville, sont de plus en plus visible un peu partout à travers la ville.