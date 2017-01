Le mouvement de protestation des contractuels de Kankan risque bien de s’envenimer les prochaines heures. Et pour cause, la promesse d’une reprise des cours demain mardi, faite aux élèves manifestants par le préfet Aziz Diop.

Devant sa résidence et en présence des élèves manifestants, Aziz Diop a non seulement promis la reprise des cours demain mardi mais aussi a menacé les enseignants contractuels grévistes et les journalistes qu’ils accusent de relayer les communications de ceux-ci.

Le préfet s’adressant aux jeunes élèves promet : « Demain matin, vous allez commencer effectivement les cours ». Et de poursuivre : « Tous les grévistes, s’ils sont hommes, demain matin, ils n’ont qu'à aller dans une école ! Je les ferais arrêter tous ! »

« Tout journaliste qui va empêcher, commenter pour que les cours ne se déroulent pas bien demain, sera poursuivi » , a menacé Aziz Diop.

C’est au terme de ces propos sous fond d’ovation des élèves qui se sont dispersés que le préfet a convoqué les directeurs des médias locaux pour les intimer à ne plus diffuser les communiqués des contractuels grévistes.

Malgré cette manifestation des élèves de ce lundi matin à Kankan, ils restent solidaires à la cause des enseignants contractuels. « Nous restons solidaires à la cause de nos professeurs contractuels. Car ils représentent près de 90% de l’effectif des enseignants dans nos écoles », a précisé Aly Sidibé, élève du lycée Marien N’Gouaby. Et de menacer : « Demain comme promis par le préfet, nous voulons tous reprendre nos cours et avec nos professeurs. Sinon, nous serions dans la rue ».

En attendant de savoir ce que sera cette autre promesse du préfet Aziz, le risque de violence est assez grand selon certains observateurs de la situation à Kankan. Et le déploiement des agents des services de sécurité prévu à cet effet, serait un ingrédient à ces violences.

A suivre !