La ville de Kankan depuis le mardi, 03 janvier 2017 ne reçoit plus les signaux de la Radio et Télévision Guinéenne (RTG) et de Rfi (Radio France Internationale) en Modulation de Fréquence (FM). Cette situation serait due au manque de carburant pour les 2 groupes électrogènes qui font tourner les émetteurs de la RTG et de Rfi.

Selon notre source qui a requis l’anonymat, c’est la rupture de la dotation en gasoil pour les groupes électrogènes qui alimentent les émetteurs en courant électrique, qui est à l’origine de cette interruption des émissions sur FM.

A en croire à notre source, « normalement, la dotation en carburant pour faire fonctionner les émetteurs de la radio et de la Télé nationale, relève du budget national alloué au ministère de la communication. Mais depuis l’arrivée de Rfi à Kankan, ce n’est plus le cas ».

« Rfi a toujours fourni 1500 litres de gasoil par mois pour faire fonctionner son émetteur et ceux de la RTG. Mais ces derniers temps, lorsque je les ai appelés pour leur signifier de l’épuisement de la dotation, ils m’ont dit que ce n’est pas une obligation pour eux de donner du carburant », a révélé notre source.

Selon elle, le même problème se poserait aux émetteurs de Sonfonia (Conakry) et de N’zerekoré qui auraient cessé d’émettre. L’émetteur de Labé ne serait pas aussi loin d’interrompre pour les mêmes causes nous dit-on.

Conséquence, les auditeurs et téléspectateurs de la RTG et de Rfi à Kankan, sont dans une sorte de blackout en termes d’informations venant de Conakry et internationale en bande FM. Ce qui amène certains à exprimer leurs indignations.

Alpha Oumar Barry et Sadjo Diallo tous des enseignants, se disent tristes de savoir que le gouvernement guinéen est incapable de permettre à ses citoyens d’accéder aux médias nationaux et à Rfi pour s’informer. « C’est dommage que Kankan considérée comme seconde ville du pays, soit coupée des émissions de la radio nationale, de la télé et de Rfi pendant des jours à cause d’une rupture de carburant pour les émetteurs », s’est indigné Sadjo Diallo.

Aux dernières nouvelles, le problème serait en cours d’être résolu à partir de Conakry.

Attendons de voir !