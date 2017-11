Kankan: la prévention et gestion des conflits liés aux accidents de la route au menu d’une conférence

Une conférence de sensibilisation portant sur la prévention des conflits liés aux accidents de circulation a été organisée mardi 14 novembre à Kankan. Il s‘agissait pour l’Organisation Catholique pour la promotion Humaine (OCPH Caritas/Kankan), d’attirer, d’une part, l’attention des autorités locales et l’ensemble des acteurs du secteur des transports routiers élargi aux usagers, sur les dégâts humains et matériels engendrés de façon récurrente par les accidents de la route à Kankan, d’autre part.

Outre les autorités locales et les chefs de quartier, la conférence a mobilisé les responsables des services de sécurités (police et gendarmerie) ; des médecins de l’hôpital Régional ; les secouristes de la Croix Rouge et les transporteurs routiers dont ceux des taxi-motos, entre autres.

L’occasion était bonne pour les responsables pour décliner des statistiques mais aussi des causes qui sont à l’origine de ces accidents souvent graves et mortels.

Selon les chiffres fournit à cet effet par l’hôpital régional de Kankan, le service des Urgences a enregistré pendant les dix derniers mois de cette année, 2 097 cas d’accidents. Selon Dr Amara Kaba, responsable dudit service, 80% de ses accidents impliqueraient les motos.

Sur les raisons de la recrudescence des cas d’accidents, le colonel Jérôme Kolié du commissariat central de la police de Kankan, accuse l’excès de vitesse, l’inobservation et ou l’ignorance du code de la route, la conduite des mineurs et l’alcoolémie. Et cette dernière cause, d’ailleurs, a entrainé des violences dans certains quartiers de la ville, il y a quelques mois.

Dans la suite, il faut rappeler l’incendie par des jeunes d’au moins trois voitures accusées d’être à l’origine d’accidents meurtriers au centre-ville de Kankan et dont leurs conducteurs étaient en état d’ébriété.

C’est justement pour endiguer ces phénomènes d’accident engendrant des dégâts humains et matériels avec à la clé, des violences que cette sensibilisation des principaux acteurs du secteur des transports a été organisée. D’où la satisfaction du Directeur de Cabinet du gouvernorat de Kankan qui a co-présidé cette rencontre avec l’archevêque auxiliaire de l’église Catholique dans la salle polyvalente Hô Chi Minh.

Pour Almamy Simbaly Camara, « cette conférence sensibilisante est venue à point nommé. Car avec les festivités de fin d’année qui arrivent, certains usagers jouent à l’excès. D’où la nécessité de prendre le devant afin de limiter autant que possible les accidents de la route dans la ville ».