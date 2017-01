En marge de la mise en service de nouveaux groupes électrogènes pour l’amélioration de la desserte en électricité de la ville de Kankan le mercredi 18 janvier 2017, le ministre de l’Energie a eu un court entretien avec les travailleurs de l’EDG (Electricité de Guinée) locale.

A cette occasion, Cheick Taliby Sylla, après un petit tour au guichet de paiement des factures où aucun outil informatique n’existe et les documents comptables non à jour, a déploré la gestion commerciale de l’agence EDG de Kankan qu’il a d’ailleurs qualifiée d’archaïque.

Ce qui lui a permis lors de l’entretien, de faire le lien entre le coût de fonctionnement de l’agence et les recettes mensuelles qui y sont engrangées. Selon le ministre, le fonctionnement de l’EDG Kankan coûte par mois, un milliard cinq cents millions de francs Guinéens (1 500 000 000 GNF) alors que les recettes mensuelles sont de cent millions de francs Guinéens (100 000 000 GNF).

C’est pourquoi, Cheick Taliby Sylla exhorte les uns et les autres au professionnalisme et à la réflexion pour relever le défi de la performance dans la gestion des secteurs de l’eau et de l’électricité en Guinée. Cela, à l’image des sociétés Ivoirienne et Sénégalaise qui, a cause de leurs performances, seraient depuis des lustres, devenues autonomes financièrement.

«C’est pour améliorer la gestion du secteur de l’électricité en Guinée que le gouvernement à décider de signer un contrat de gestion de 4 ans avec les français », a indiqué le ministre. Parce que, dit-il, les Guinéens sont incapables de gérer la chose publique.

L’objectif avec ce contrat de gestion serait, a indiqué le ministre de l’Energie, de mettre fin à l’hémorragie financière dans le soutien du fonctionnement de l’EDG.

«Car de 2014 à 2015, le gouvernement Guinéen a dépensé plus de 810 milliards de francs guinéens pour le fonctionnement du secteur de l’électricité », a révélé le ministre Taliby.

Aux travailleurs de l’EDG de Kankan, le ministre de l’Energie a lancé une invite pour sortir de la médiocrité et surtout pour penser davantage à l’intérêt général. «Arrêtons de dire combien je vais mettre dans ma poche aujourd’hui mais plutôt travaillons pour le pays et pour la population » a-t-il conseillé.