Kankan : la loi sur le maintien de l’ordre public et ses textes d’application en débats

Une concertation régionale sur l’appropriation de la loi sur le maintien de l’ordre public et de ses textes d’application s’est ouverte le lundi 10 juillet à Kankan. La rencontre réunit des représentants des forces de défense et de sécurité, des administrateurs territoriaux, des partis politiques et de la société civile qui sont venus des 5 préfectures de la région de Kankan, a-t-on constaté.

Il s’agit d’une initiative du gouvernement guinéen en collaboration avec le Système des Nations-Unies dans le cadre de la Réforme du Secteur de Sécurité (RSS), apprend-on.

Selon le Conseiller politique du ministre de la Défense et président de la Commission technique de suivi chargé du pilotage de la RSS, Dr. Djéliman Ousmane Kouyaté, l’objectif recherché, est de permettre aux acteurs locaux ( forces de défense et de sécurité, élus locaux et représentants des partis politiques), de mieux comprendre le contenu de la loi sur le maintien de l’ordre public et de ses textes d’application.

Pour Dr Kouyaté, l’appropriation de cette loi est un facteur qui doit favoriser la réconciliation d’une part entre les populations et les forces de défense et de sécurité et d’autre part, entre celles-ci et les autorités locales et élus locaux. Toute chose qui contribuerait, à l’en croire, à l’enracinement de la démocratie et de l’Etat de droit en Guinée.

Quant à l’expert du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) en Réforme du Secteur de Sécurité, le colonel Mamane Ousmane, il compte mettre à profit cette rencontre pour décortiquer l’ensemble des tenants et des aboutissants de cette loi, y compris les moyens de sa mise en œuvre. C’est par un exercice de simulation au camp Soundiata de Kankan que prendra fin ce conclave de 5 jours.

Rappelons que c’est le gouverneur de région, le général Mohamed Gharé qui a présidé l’ouverture de cette rencontre régionale. Et à cette occasion, il s’est réjoui de l’initiative du gouvernement guinéen et de ses partenaires avant d’encourager les participants à accorder la plus grande attention aux différentes communications qui seront faites à leur intention.

Amadou Timbo Barry, correspondant à Kankan