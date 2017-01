Les prix des denrées de grandes consommations poursuivent leur flambée dans les marchés de la commune urbaine de Kankan. Ceci, malgré une certaine appréciation de la monnaie locale (Franc Guinéen) face aux devises étrangères (Euro, Dollars US et CFA) constaté ces temps-ci.

Les principales denrées affectées par cette flambée sont essentiellement le sucre, le riz importé et l’huile végétale. Dans les marchés de Kankan, les deux qualités de sucres importés du Mali et du Brésil ; sont respectivement vendus à 400 000 GNF et 420 000 GNF. Alors qu’il y a seulement quelques mois, le sucre du Mali n’y était quasiment pas connu et celui importé du Brésil se vendait à 360 000 GNF.

Quant au riz importé, le sac de 50 Kg est vendu entre 230 000 GNF et 280 000 GNF selon la qualité. Et le bidon d’huile végétale de 20 litres à 235 000 GNF.

Le paradoxe, c’est l’appréciation quoi que légère du Franc Guinéen vis-à-vis des devises étrangères. Ainsi, de 100 Euros pour 1 000 000 GNF ; le taux est à 950 000 GNF. Quant au dollars US, il est à 920 000 GNF pour 100 USD. Alors qu’il était à 950 000 GNF. Le Franc CFA a baissé de 1000 Francs Guinéens, passant de 75 000 à 74 000 GNF pour 5 000 CFA.

Pour les commerçants, cette légère appréciation de la monnaie locale face aux devises ne peut pas entrainer la baisse des prix. Car selon eux, il faut que les taxes, les frais de douanes et le transport baissent aussi.

Alseny Sow, Sadio Barry et Ousmane Sidibé, tous des commerçants, pointent du doigt entre autres : la cherté des frais de douane au port de Conakry, les taxes et le transport des marchandises de la capitale pour Kankan.

Selon Alseny Sow, à cause de la forte dégradation de l’axe routier Kankan-Conakry, le transport d’un sac de sucre y compris la manutention est passé de 6 000 à 16 000 Francs.

Face à cette flambée des prix dans les marchés de Kankan, les populations sans recours, semblent optées pour la fatalité sous fond de résignation. « La vie devient de plus en plus cher. Mais comme il n’y a pas d’autres alternative, on s’en remet à Dieu qui est seul capable », s’est lamentée Sakalé Fanta Condé, ménagère.