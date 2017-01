Deux nouveaux militants de l’opposition, qui ont déserté les rangs du parti au pouvoir sont depuis ce mardi 31 janvier 2017 incarcérés dans les locaux de la Compagnie Mobile d’Intervention et de Sécurité (CMIS) de Missira dans la ville de Kankan; en attendant leur procès.

L’un, s’appelle Famoudou Traoré dit « Namaramagnin », se dit être le chef de la confrérie des chasseurs (donzos) de la région de Kankan. Il supporte désormais le (Parti de l’Espoir pour le Développement National). Et l’autre, Mamady Cherif dit Mayanga, est partisan de l’Union des Forces Démocratique de Guinée (UFDG).

Selon nos informations, ces arrestations font suite à des convocations suivies d’audition dans les locaux de la gendarmerie régionale, le lundi 30 janvier 2017. Il est reproché à ces deux anciens militants du RPG de Kankan, d’avoir troublé, dit-on, l’ordre public à travers un cortège non autorisé qu’ils auraient organisé le dimanche dernier au centre-ville de Kankan.

Selon le commandant de la gendarmerie régionale de Kankan, le Colonel Demba Condé, c’est le ministère public qui a porté plainte contre Namaramagnin et Mayanga pour trouble à l’ordre public, ajoutant que « les intéressés ont été transférés devant le parquet d’instance ».

Mais pour les responsables locaux du PEDN et de l’UFDG, ces arrestations sont tout simplement des manœuvres du RPG Arc-en-ciel avec la bénédiction des autorités locales qui voudraient sanctionner Namaramagnin et Mayanga à cause de leur changement de veste.

Famoudou Traoré (Namaramagnin) de la confrérie des chasseurs de Kankan, militant de première heure du RPG et Mamady Cherif (Mayanga) sont des frustrés de la gouvernance actuelle. Mayanga à l’occasion de son ralliement à l’UFDG, le dimanche dernier a immolé un bélier au siège dudit parti avant d’être raccompagné chez lui par les militants motorisés en liesse.

Ces arrestations dans les rangs de l’opposition interviennent à moins d’une semaine d’une visite annoncée du président Alpha Condé à Kankan.