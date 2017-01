Un groupe de femme du quartier Hêrêmakonon I, dans la commune urbaine de Kankan a exprimé les peines qu’elles éprouvent depuis plus de deux ans pour se trouver de l’eau potable. Elles l’ont dit au ministre de l’énergie et de l’hydraulique le mercredi 18 janvier 2017 en marge du lancement des 6 nouveaux groupes électrogènes pour la ville.

En dépit de multiples tentatives d’empêcher ce groupe de femmes à exprimer leurs peines au ministre par son entourage et certaines autorités locales dont le préfet, les dames sont parvenues à se faire entendre à travers leurs porte-parole, Ramatoulaye Diakité.

Devant le ministre, Ramatoulaye Diakité au nom des femmes du quartier Hêrêmakonon I, a révélé que depuis plus deux ans maintenant, leurs robinets sont à sec.

« Ça fait deux ans, Mr le ministre, on n’a pas d’eau dans nos robinets. Et le camp Soundiata Keita où nous nous ravitaillions, ne nous ait plus accessible à cause de la clôture qui vient d’être faite. Maintenant là, tous nos puits sont à sec et c’est le fleuve Milo qui est notre dernier recours » s’est lamenté dame Diakité. Et de se plaindre des agissements des agents de la SEG (Société des Eaux de Guinée) qui les assailliraient de factures alors qu’elles n’ont pas d’eau.

Interpelé par son ministre, le DGA (Directeur Général Adjoint) en charge de l’exploitation de la SEG, Patrice Pepe Loua s’est expliqué. « Nous sommes ici pour faire la récapitulation de ses problèmes afin de trouver la solution idéale ». Et de rassurer que « des mesures seront prises pour desservir les quartiers qui n’ont pas d’eau potable ».

Prenant la balle au rebond, le gouverneur de région, le General Mohamed Gharé, a rassuré les femmes de veiller personnellement à la mise en œuvre des dispositions envisagées. Avant de clarifier le fait que, si les femmes n’ont pas d’eau, elles ne doivent pas recevoir les factures.

Le préfet Aziz Diop, quant à lui, a promis de faire au nom du gouverneur, un plaidoyer auprès du commandant du camp Soundiata Keita pour que les femmes du quartier Hêrêmakonon I puissent y accéder pour s’approvisionner en eau potable. Ce en attendant que les solutions de la SEG soient opérationnelles.

Il faut en fin préciser qu’outre Hêrêmakonon, plusieurs autres quartiers du centre-ville de Kankan, n’ont pas accès à l’eau de robinet de la SEG. Et avec cette saison sèche qui a commencé, avoir de l’eau potable relève d’un véritable parcours du combattant chez les populations de la commune urbaine de Kankan.