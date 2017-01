L’amélioration de la desserte du courant électrique annoncée à Kankan après le lancement de 6 nouveaux groupes électrogènes par le ministre de l’Energie, il y a 6 jours, n’est pas encore effective. La desserte reste alternée et avec la même durée que par le passé. C’est-à-dire, un jour sur deux pour 6 heures de temps (18 heures 30-Minuit 30 GMT), a-t-on constaté sur place.

Toutefois, à cause de la CAN (Coupe d’Afrique des Nations), l’agence locale de l’EDG a fait un petit réaménagement de la desserte du courant qui est, depuis, assurée à partir de 16 heures à minuit GMT.

Le statuquo dans la desserte du courant à Kankan semble briser pour le moment le rêve que de nombreux Kankanais qui espéraient avoir désormais une desserte sans rotation et 24 heures sur 24 heures.

Quoiqu’il en soit, ici à Kankan, nombreux sont des citoyens qui estiment que le lancement de ces nouvelles centrales thermiques par le ministre de l’Energie à été prématuré et qu’on l’aurait fait juste en prélude à la visite annoncée du président de la République.

Par contre, la directrice de l’EDG Kankan, justifie ce retard accusé dans la fourniture du courant avec à la clé l’amélioration de la desserte, par le non-essai des nouveaux groupes sur le réseau. «Les travaux sur les groupes sont certes achevés mais, il nous reste à les essayer pour comprendre leurs comportements sur le réseau. C’est cette phase d’essai qui doit commencer incessamment, pour déboucher au lancement effectif du courant sur le réseau », a indiqué Mme Condé, M’Mah Keita.

S’agissant de l’amélioration attendue de la desserte du courant après la mise en service effective des groupes, la directrice reste on ne peut plus claire : «lorsque les groupes seront opérationnels, c’est la fin de la desserte en rotation, un jour sur deux. Et le temps de desserte serait à l’image des autres centres de l’intérieur du pays qui fonctionnent à partir du thermique. »

En attendant la mise en service effective sur le réseau des 6 mégawatts à partir des nouveaux groupes électrogènes, il va falloir de la patience pour les abonnés de l’EDG Kankan.

«Il est primordial de mettre à l’essai les moteurs afin de corriger toutes les défaillances. Et les techniciens sont à la tâche », a-t-elle rassuré.