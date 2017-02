Le président Alpha Condé, en séjour à Kankan, a inauguré dans la soirée de ce mercredi 8 février 2017, la Maison de l’Emploi et des Compétences (MEC), sise au quartier Energie dans la commune urbaine. C’était en présence des ministres de l’Enseignement Technique Albert Damantang Camara, de l’Administration du Territoire, le général Bouréma Condé et de la Jeunesse, Moustapha Naïté.

Avant la brève allocution du chef de l’Etat, le ministre Damantang a tenu a préciser que la Maison de l’Emploi et des Compétences de Kankan est la plus grande et la mieux équipée après celle de Conakry. Et de préciser qu’elle serait prête à accueillir tous les jeunes de Kankan qui souhaiteraient être orientés et avoir des opportunités d’emploi.

Quant au président Condé, il a une fois encore rassuré les groupes de femmes et de jeunes présents à cette inauguration de la volonté de son gouvernement à les accompagner aussi bien financièrement que techniquement. « J’avais promis accompagner les jeunes et les femmes. Mais entre-temps, le virus Ebola a surgi après qu’on ait réussi à éponger nos dettes à travers le Programme PPTE ». «Maintenant que tout cela est derrière nous, on va vous accompagner », a promis Alpha Condé.

Il faut préciser que la MEC de Kankan qui a été inaugurée ce mercredi 08 février par le chef de l’Etat, tout comme les sept autres réalisées dans les chefs-lieux de régions administratives plus celles de Conakry et de Kissidougou, est un démembrement de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE).

Elle a été réalisée sur financement intégral du Budget National à l’initiative du ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, apprend-on.