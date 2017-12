Kamsar : Un citoyen vole au secours d’une école délabrée

Le lycée Makhtar M’Bow institution d’enseignement publique en piteux état depuis des années, a retrouvé sa beauté de ses premières heures. C’est un geste humanitaire d’Ibrahima Kalil Magassouba, ancien élève de ladite école. Tel est le constat fait par Guinéenews© le samedi 16 décembre à Kamsar.

Construite en 1973, le premier établissement public de la sous-préfecture de Kamsar présentait un visage peu reluisant. Des toilettes étaient impraticables et les élèves sautaient par-dessus le mur pour les besoins, les murs étaient fissurés par le poids du temps et l’ardoise de plusieurs tableaux avait lâché et des tables-bancs n’étaient plus confortables.

Pour le proviseur Djibi Kalissa, le geste posé par le donateur ne laisse personne indifférente. « Ibrahima Kalil Magassouba ayant constaté avec regret la dégradation de ce bijoux de 1973, a répondu favorablement à la requête de la direction dudit lycée par une rénovation des infrastructures. Aujourd’hui, l’école change de visage. Des latrines avec de nouveaux sièges fonctionnent normalement avec une alimentation en eau, des poubelles neuves servent de dépôt d’ordures, des toitures ont été renforcées et des plafonds arrangés donnent la sécurité. Tous les bâtiments ont bénéficié de couches de peintures et des parterres ont été aménagés », a-t-il affirmé.

Le président des élèves du lycée M’Bow Alhassane Soumah a promis au nom des élèves, de prendre soin de la nouvelle image généreusement donnée à l’école au moment où elle en avait le plus besoin.

Comblé par des témoignages, Ibrahima Kalil Magassouba, heureux donateur, a expliqué les raisons de son geste. « Ce geste est une expression de reconnaissance, d’amour et d’obligation envers l’école guinéenne qui a fait de moi ce que je suis. Et je veux que ce modèle inspire d’autres guinéens à s’investir pour le développement de la Guinée sans rien attendre en retour des autorités », précisera-t-il.

Invité pour la circonstance, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Abdoulaye Yéro Baldé a exprimé sa fierté de voir un citoyen guinéen œuvré pour l’avenir du pays. Ensuite, il a invité les bénéficiaires à prendre soin de l’école car leur avenir et leur santé en dépendent.

La cérémonie de remise a pris fin par des bénédictions à l’endroit du donateur ainsi que pour le succès des élèves guinéens dans leur cursus scolaire.