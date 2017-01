Si nous n’avons pas d’enseignants, le lundi à venir, nous irons dans les lycées Donka, de Matam et de Bonfi…». Les cours ont été perturbés ce jeudi 26 janvier dans le lycée 28 septembre et celui du 2 Octobre ainsi que les collèges 1 et 2 Boulbinet dans la commune de Kaloum. Des élèves très remontés contre les absences des enseignants dans les classes, ont fait le tour du centre-ville avant de prendre d’assaut le siège du ministère de l’Education Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation, a-t-on constaté sur place.

Depuis la publication des résultats des nouveaux fonctionnaires de l’Etat, plusieurs écoles du pays sont privées d’enseignants qui donnaient, selon plusieurs sources, quatre-vingt pour cent des cours. «Je suis certain que les dispositions sont prises pour endiguer ce problème», a indiqué Alpha Oumar Dem le proviseur du lycée 2 Octobre.

Dans la foulée, M. Dem a souligné que c’est un groupe d’élèves qui est allé déloger des élèves du lycée 28 septembre qui à leur tour, sont venus empêcher les élèves du lycée 2 octobre. «Nous avons trois professeurs contractuels. Le problème fondamental est le cas du professeur d’économie qui a les classes de la terminale et les 12ème années», a-t-il fait savoir.

Nous avons fait deux mois sans un seul cours d’Economie et de Géologie, se plaint un élève qui a requis l’anonymat. «Il y a deux mois que nous ne suivons pas les cours alors que leurs enfants étudient bien dans les écoles privées et d’autres à l’étranger», a renchéri le second. «Si nous n’avons pas d’enseignants, le lundi à venir, nous irons dans les lycées Donka, de Matam et de Bonfi», menace le troisième intervenant.