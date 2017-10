Kaloum: donné pour mort, Alpha Condé en randonnée pédestre dans les rues ce lundi

De folles rumeurs faisant état de la mort du président Alpha Condé ont été distillées comme une trainée la nuit dernière dans la capitale. Une allégation somme toute mensongère que le chef de l’Etat a bien voulu enterrer en s’offrant un bain de foule dans les rues de Kaloum.

En compagnie du député uninominal de Kaloum, Baïdy Aribot et du ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, le président en exercice de l’Union africaine a entamé son trajet depuis le palais Sèkhoutouréya en passant par Almamya, Kouléwondy, Sandervalia, Manquepas et Boulbinet, sur une distance de plus de 3 km.

Partout, Alpha Condé a été ovationné par des citoyens et autres badauds fortement sortis l’observer. Par endroits, il a profité pour sensibiliser les populations à accepter qu’on démolisse leurs maisons d’habitation afin d’y bâtir des immeubles où ils seront recasés.

A l’initiative du gouvernement, le schéma directeur de Kaloum et des îles Loos a été récemment présenté en vue, dit-on, de redynamiser Kaloum et les îles de Loos sur le long terme dans la continuité de l’étude Grand Conakry Vision 2040.

Le projet vise, d’une part, à repositionner la presqu’île en optimisant son front de mer pittoresque et en construisant ou réhabilitant des bâtiments, les infrastructures, le patrimoine existant. Et de l’autre, faire des îles autour de la capitale, des îles de la Célébration, offrant des lieux pour l’évènementiel, les festivals et la culture à Conakry.

Ledit schéma directeur de Kaloum inclut les îles de Loos dans le périmètre de ces îles, situées à 4 km aux larges de Kaloum, pittoresques et vierges, offrent un cadre unique qui complète la capitale et lui donne des attraits touristiques et naturels.