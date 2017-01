Il est 9h du matin, une heure à laquelle, les élèves sont sensés suivre les cours dans différents établissements de la place. Ce jeudi, 26 janvier, tel n’est pas le cas pour nombreux élèves de la commune de Kaloum, a-t-on constaté.

En grand nombre, collégiens et lycéens des établissements 2 Octobre, Château d’eau et 28 septembre, ont pris d’assaut les rues de la commune de Kaloum pour exhiber leur colère au su et au vu de tous. La raison est qu’ils n’ont de professeurs depuis quelques semaines.

Sans violence, ils courent et crient ‘’Ministre Kourouma, zéro’’, ‘’On veut des professeurs’’. Telles sont les réclamations de ces jeunes qui depuis la grève des contractuels se retrouvent sans professeur dans les classes.

Abraham Kenendé du lycée 02 Octobre explique : « Nous ne demandons que des professeurs pour étudier. Si le ministre de l’enseignement pré-universitaire, M. Kourouma ne peut pas nous aider dans ce sens, alors nous sortons aujourd’hui, pour demander au Président de la République de le changer. Nous voulons un ministre capable pour pouvoir étudier », déplore-t-il.

Avec des tons remontés, même les filles essayent de crier le plus possible pour se faire entendre. De leurs établissements respectifs, ils font le tour allant de l’avenue de la République à la Présidence Sékhoutouréya en passant par la Primature. Une façon pour eux de se faire entendre par les autorités.