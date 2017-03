Dans une correspondance, le vice-président de la CAF, Kabélé Camara, et membre du Conseil de la FIFA, dans la même logique que la FIFA et la CAF, a adressé ses « félicitations », au nouveau patron du football guinéen, Antonio Souaré pour sa « brillante élection » et au comité de normalisation, l’équipe transitoire sortante, pour son travail « gigantesque ».

Cher président, frère et ami

Suite à votre brillante élection à la tête du football guinéen, je voudrai saisir cette opportunité pour vous adresser solennellement, à vous personnellement, ainsi qu’à vos distingués membres du comité exécutif de la FEGUIFOOT, mes sincères et chaleureuses félicitations.

Je formule pour vous et pour le football guinéen, mes vœux les meilleurs de grands succès et de cohésion pour le bonheur du public sportif de notre pays. Je voudrai aussi, monsieur le Président, vous rassurer de ma pleine et totale disponibilité à vous accompagner dans la conception et la réalisation des grands chantiers conduisant notre football à des lendemains meilleurs conformément aux espoirs placés en vous et à votre équipe.

Je ne saurai terminer sans vous demander de transmettre au comité de normalisation, mes hommages pour le travail gigantesque. Accompli dans le temps imparti.

Bien fraternellement et amicalement à vous.

Almamy Kabélé Camara.

Vice- Président de la CAF.

Membre du Conseil de la FIFA