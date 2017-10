Justices : Les tribunaux de Conakry paralysés par la grève des gardes pénitentiaires

Ce mardi 3 octobre, les audiences des tribunaux de Conakry sont paralysées par une grève des gardes pénitentiaires qui réclament l’application de leur statut particulier. Au tribunal de première de Dixinn, le rôle a été affiché, mais l’audience n’avait pas encore démarré jusqu’à midi, l’heure à laquelle nous écrivions cette dépêche. Dans les locaux du tribunal, on n’a vu aucun élément de la garde pénitentiaire. Même constat au tribunal de première instance de Kaloum où d’ailleurs, contrairement à Dixinn, le rôle n’a pas été affiché. « Il n’y a pas d’audience, la grève des gardes a tout paralysé », nous a confiés le juge Ibrahima Sory Tounkara, président de la section du tribunal de première instance de Kaloum.

Jusqu’au moment où nous mettions en ligne cette dépêche, le ministère de la Justice n’avait fait aucune communication sur la situation. Mais le chargé de la communication du département nous a indiqué qu’un service minimum permet de recevoir des prisonniers ou de les transporter vers les tribunaux. Sauf que jusqu’à midi, « ce service minimum » n’a eu aucun impact sur le reste de la chaine pénale, paralysant ainsi les audiences des tribunaux de la capitale.

Monsieur Sékou Keita a aussi indiqué qu’un comité de gestion de la crise a été mis en place et il est en négociation avec les gardes. A ces revendications, est venue se greffer la suspension récente de deux des leurs pour une présumée complicité d’évasion de la Maison centrale de Conakry.

En octobre 2016, un décret présidentiel a attribué un statut particulier au personnel de l’administration pénitentiaire les sortant ainsi d’une situation de non-droit. Pas encore appliqué, ce statut particulier n’a encore aucune incidence sur la vie des gardes. Ce qui produit parfois des grincements de dents au sein de l’administration pénitentiaire. Entre autres, les gardes demandent des grades à l’image des autres paramilitaires, des ravitaillements en graine de riz…

« C’est une course de fond et non une course de vitesse… Le département oeuvre en partenariat avec d’autres ministères pour l’application de leur statut particulier, mais ça ne peut pas aller aussi vite qu’on puisse l’imaginer. C’est toute une procédure administrative », a répliqué Sékou Keita.

Réuni à Kamsar en juillet dernier, des cadres du ministère de la Justice et des experts du Parju (Programme d’appui à la réforme de la justice) ont abouti à la validation des projets de textes d’application relatifs au statut particulier du personnel de l’administration pénitentiaire. Lors de cette réunion de Kamsar, Youssouf SOUMAH, représentant du Chef de Cellule d’appui à l’Ordonnateur National du FED, a indiqué que l’humanisation et la modernisation du système pénitentiaire guinéen reste l’un des volets importants du Parju. « C’est dans ce sens que le présent atelier a été organisé afin de permettre l’application du décret portant statut particulier du personnel de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, qui a été signé le 31 octobre 2016 par le Chef de l’Etat, Professeur Alpha CONDE », a-t-il souligné.

Monsieur Soumah avait reconnu que beaucoup d’efforts restent à fournir pour améliorer les conditions de travail et d’activités du personnel pénitentiaire, » qui malgré la pénibilité de son travail, ne bénéficie pas encore des avantages reconnus par les textes. »

Il faut signaler que les premières actions dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail des gardes pénitentiaires ont été, entre autres, l’achat d’un fourgon cellulaire au profit de la Maison centrale de Conakry, destiné aux transports des détenus et l’acquisition de deux autres en cours; le financement d’une formation en France, à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire d’Agen, de 13 cadres de l’administration pénitentiaire ; le recensement du personnel de l’administration pénitentiaire et l’identification de ses besoins en formation. «De nombreuses autres actions sont attendues dans un futur très proche, qui visent à renforcer les capacités de pilotage et de coordination du ministère de la Justice », avait annoncé Youssouf Soumah.

Il faut signaler que la Guinée compte au total 33 établissements pénitentiaires, dont 08 Maisons centrales et 24 prisons civiles. Mais seuls 28 sont fonctionnels, les autres ayant été détruits suite aux évènements malheureux de 2007. Dans les juridictions où il n’existe pas de prisons, les personnes faisant l’objet d’un mandat de détention provisoire sont gardées dans les cellules des commissariats et des gendarmeries où elles cohabitent avec les « gardés à vue ».