Justice : Moussa Moise attendu à la barre le 25 décembre

« J’ai tenu ces propos à l’antenne sans une pensée quelconque allant dans le sens de nuire à la nation. J’ai toute ma famille en Guinée, donc je ne peux pas poser des actes qui peuvent détruire le pays …»

Accusé d’ « atteinte à la défense nationale », le journaliste du Groupe Hadafo média a été inculpé cet après midi par le procureur de la république près le tribunal de première instance de Mafanco.

L’ouverture du procès est prévue pour le 25 décembre prochain.

« Le procureur après avoir pris connaissance de l’affaire a décidé de le poursuivre pour atteinte au secret de la défense nationale », a expliqué Me Béa qui s’est réjouit du fait que leur client n’a pas été emprisonné et pourra donc continuer à exercer son travail.

Il rassure les journalistes massivement mobilisés que le dossier ne comporte aucune charge. « Lorsque vous dites ce que tout le monde connait, ce n’est plus un secret. (…) Moussa n’a fait que révéler des choses que tout le monde connait. Alors c’est un innocent qui a été persécuté pendant 24 heures. Il a été libéré et il peut continuer son activité. Nous attendons le jour de l’audience, nous aurons des preuves à faire valoir pour annuler cette procédure », a déclaré Me Béavogui.

Poursuivant, il rappelle qu’il est incontestable que Moussa Moise est un journaliste et « il y a une loi spéciale qui protège les journalistes ; mais curieusement, les poursuites ont été engagées sur la base du code pénal. Ce qui est déjà une nullité de toute la procédure qui vient d’être déposée devant le procureur », fait remarquer l’avocat de la défense qui précise qu’aucune restriction de liberté n’a été prise à son encontre.

Prenant la parole, Moussa Moise Sylla a remercié ses confrères pour leur soutien et leur mobilisation. « Je suis aussi touché par l’engagement de mes avocats qui ont décidé de me défendre de façon gratuite. Je sens que dans ce pays on peut compter sur des hommes de valeur qui savent que le combat que nous journalistes menons, c’est pour que le droit soit respecté, c’est pour que la vérité soit connue du grand public. C’est dans ce but que j’ai tenu ces propos à l’antenne, c’est de bonne foi, sans aucune pensée quelconque allant dans le sens de nuire à la nation. J’ai toute ma famille en Guinée, donc je ne peux pas poser des actes qui peuvent détruire le pays ».

Il a ensuite profité de cette occasion pour présenter ses condoléances pour le décès du confrère Oumar Rafiou Diallo, mort dans un accident de la circulation la veille.

A noter qu’avant son inculpation, Moussa Moise Sylla a été entendu pendant trois heures au PM3 de Matam. Mais rien n’a filtré sur son interrogatoire par les officiers de la police judiciaire. L’avocat de la défense Me Mohamed Traoré ne s’est pas prononcé sur ce qui a été dit lors de l’interrogatoire, arguant que la phase d’enquête préliminaire est couverte par le secret.

Il a par ailleurs salué le professionnalisme avec lequel l’équipe d’enquête a travaillé mais aussi l’intelligence et la compétence avec lesquels Moussa Moise a répondu aux questions qui lui ont été posées.