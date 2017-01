Le Secrétaire général de la Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée (CNTG), Amadou Diallo, a comparu ce mercredi devant la Cour d'appel de Conakry. Il a de nouveau plaidé non coupable des faits de faux et usage de faux et d'usurpation de titre, six mois après être renvoyé des fins de la poursuite pour délits non constitués par le tribunal de première instance de Kaloum.

La décision du TPI de Kaloum n'avait pas satisfait les cinq centrales syndicalistes et leurs avocats qui en veulent encore à Amadou Diallo. Pour eux, le dirigeant syndical a bien faussement agi en leur nom dans la désignation de 10 cadres devant représenter les syndicalistes à l'Institut National de l'Assurance Maladie Obligatoire (INAMO) et à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS). Celui-ci ne veut pas en démordre.

En présence des parties civiles, ce mercredi, Amadou Diallo a réitéré qu'il a la qualité de président du mouvement syndical guinéen. Mais sur quelle base juridique ? Diallo a indiqué que c'est dans la pratique. Sous le feu des questions de la cour, le prévenu a fini par déposer des pièces " justificatives ".

Mais pour Me Salif Béavogui de la partie civile, il s'agit des documents qui n'apportent rien dans ce dossier. Mais la procureure, elle, a voulu du temps pour les étudier. Elle a donc sollicité et obtenu le report à deux semaines…