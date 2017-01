Justice : le syndicaliste Amadou Diallo comparaît en appel pour faux et usurpation de titre

Le Secrétaire général de la Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée (CNTG), Amadou Diallo a comparu ce mercredi devant la Cour d'Appel de Conakry. Il a, de nouveau, plaidé non-coupable des faits de ''faux et usage de faux et d'usurpation de titre''. Six mois après avoir été renvoyé des fins de la poursuite pour ''délits non-constitués'' par le Tribunal de Première Instance de Kaloum.

La décision du TPI de Kaloum n'avait pas satisfait les cinq centrales syndicalistes et leurs avocats qui en veulent encore à Amadou Diallo. Pour eux, le dirigeant syndical a bien faussement agi en leur nom dans la désignation de 10 cadres devant représenter les syndicalistes à l'Institut National de l'Assurance Maladie Obligatoire (INAMO) et à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS). Celui-ci ne veut pas en démordre.

En présence des parties civiles, ce mercredi 25 janvier 2017, Amadou Diallo a réitéré qu'il a la qualité de président du mouvement syndical guinéen. Mais sur quelle base juridique ? Diallo a indiqué que c'est dans la pratique. Sous le feu des questions de la Cour, le prévenu a fini par déposer des pièces " justificatives ".

Mais pour Me Salif Béavogui de la partie civile, il s'agit de documents qui n'apportent rien dans ce dossier. Mais la Procureure, elle, a voulu du temps pour les étudier. Elle a donc sollicité et obtenu le report à deux semaines…