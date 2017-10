Justice internationale : les Pays-Bas vulgarisent la CPI auprès des journalistes de l’Afrique de l’Ouest

L’organisation à Dakar (Sénégal) d’une semaine de formation des journalistes ouest-africains sur la justice pénale internationale, notamment la Cour pénale internationale (CPI), a été hautement appréciée tant par les participants que par le bureau du Procureur de la CPI.

Il s’agit en effet d’une rencontre qui a permis aux participants de bien comprendre la Cour qui fait objet, depuis quelques années, de vives critiques, en provenance essentiellement d’Afrique. Le fonctionnement de la CPI, les crimes poursuivis, les affaires en cours, les victimes, la méthode de travail du bureau du Procureur… de nombreux points ont été élucidés pour les journalistes sénégalais, maliens, ivoiriens et guinéens.

À l’ouverture de cette session de formation, lundi 15 octobre, l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas à Dakar, a tenu à signaler que l’idée est née, il y a deux ans, de l’ancien ministre de la Justice du Sénégal, Me Sidikiba Kaba. Une idée à laquelle il a tout de suite adhéré, vu que, lui-même, était conscient du « manque de compréhension des mécanismes de fonctionnement de la CPI.»

Dans la foulée de cette idée, a expliqué l’Ambassadeur Theo Peters, le financement a été obtenu et l’organisation de la formation a été confiée à la fondation Trust Africa.

Journalistes formés, mais pas des promoteurs de la CPI

A la clôture, l’Ambassadeur Theo Peters a tenu à réitérer que le but de la formation n’est pas de transformer les journalistes des quatre pays en promoteurs de la CPI. Plutôt, il s’agit de faciliter leur travail en élargissant leur niveau de connaissance sur la justice pénale internationale, notamment la CPI. D’ailleurs, a annoncé Theo Peters, un financement a été obtenu pour poursuivre cette formation avec une visite à Haye en 2018. Et toujours en 2018, des journalistes de l’Afrique de l’Ouest anglophone pourront suivre la même formation en Gambie.

La formation a été dirigée par Franck Petit, cofondateur du magazine en ligne International Justice Tribune et Marlise Simons, correspondante à l’étranger du New York Times depuis 1982. Les deux journalistes ont partagé leurs expériences en matière des couvertures de procès des juridictions pénales internationales. La journaliste du New York Times a surtout expliqué le rôle des journalistes dans les procès pour crimes de guerre (les enjeux et les défis). Mme. Simons a aussi expliqué comment accéder à l’information à la CPI. Mais aussi, comment vérifier cette information et comment le journaliste peut entretenir ses sources.

Avec l’aide de la section de l’information et de la sensibilisation de la CPI, les journalistes ont obtenu quelques précisions sur les moyens d’accès aux sources d’information à la CPI.

« On peut critiquer… »

Avec l’accord de la Procureure Fatou Bensouda, le chef de la Coopération internationale de la CPI, Amadi Bâ et son collaborateur Abdul Aziz Mbaye ont été aussi des intervenants dans cette session de formation. Ils ont exposé en long et en large la méthode de travail du bureau du Procureur de la CPI. Entre autres, les deux collaborateurs de Bensouda ont expliqué la politique du Bureau en matière de sélection et de priorisation des affaires…

Amadi Bâ s’est même prêté aux questions des journalistes. Et dans ses réponses, le magistrat sénégalais à la CPI a expliqué les défis auxquels est confrontée la juridiction internationale. Il s’est par ailleurs prêté à des questions sur les procès et les procédures en cours au Mali, en Guinée et en Côte d’Ivoire.

Bâ a aussi signalé que la CPI n’est pas contre les critiques. « On peut critiquer, la CPI n’est pas hostile à des critiques objectives… Tout ce que nous souhaitons, c’est que les faits soient rapportés de manière correcte », a répliqué Amadi Bâ aux critiques dont la Cour fait l’objet.

Parlant notamment des critiques qui viennent d’Afrique, Amadi Bâ a signalé que la cour les prend au sérieux. Et face à la menace de retrait collectif qui a été brandi par des chefs d’Etat africains, Fatou Bensouda a fait le tour du monde pour expliquer le fonctionnement de l’institution. En moins d’un an, explique Amadi, elle a rencontré 12 chefs d’Etat. « La plupart (de ces chefs États) étaient d’une bonne foi. Ils ne savaient la question de la compétence, celles de la complémentarité et de la primauté de juridiction. Ils ne savaient pas que ce sont eux qui arrêtent (qui exécute les mandats d’arrêt), pas nous… », a fait remarquer le collaborateur de Fatou Bensouda.

Me Hélène Cissé, avocate à la CPI et au barreau du Sénégal, a été parmi les grands animateurs de cette formation. En plus du fonctionnement de la CPI, elle a exposé les crimes poursuivis par la Cour. Il s’agit du génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre.

La formation a également connu la participation de la présidente de la CPI, qui, via Skype, a répondu à quelques questions des journalistes. Comment réduire le délai des procédures ? Comment empêcher le retrait des pays de la CPI ? Quelles sont les procédures disciplinaires à prendre contre les fonctionnaires (CPI) coupables de manquements à la CPI ? Silvia Fernandez de Gurmendi a répondu à ces préoccupations soulevées par les journalistes participants. Elle a également répondu à trois autres questions dont une est liée aux révélations de Médiapart sur l’ancien procureur Luis Moréno Ocampo ( Ndlr : nous reviendrons dans l’interview avec la présidente de la CPI ).

Les CIA

Il n’y a pas eu que la CPI, même si c’est elle qui a été au centre du séminaire. Youssoupha Diallo, procureur adjoint des Chambres africaines extraordinaires (CAE), est revenu sur le procès Hissène Habré à travers une conférence de presse. Après la condamnation de l’ancien président tchadien, il reste la réparation aux victimes. Le montant global des réparations s’élève à plus de 82 milliards CFA. Selon le magistrat sénégalais, les biens d’Hissène Habré identifiés (immeubles et argents) sont pour l’instant loin du compte. Il faudra alors un plaidoyer auprès des États pour obtenir ce montant…

Tous des habitués aux questions de justice et des droits de l’homme, les journalistes des quatre pays sont repartis dans leurs pays respectifs, satisfaits de cette semaine de formation. Ils ont, à cet effet, témoigné l’approfondissement de leurs connaissances sur la justice pénale internationale…

Un compte rendu de Tokpanan Doré, de retour de Dakar pour Guinéenews