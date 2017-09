Justice : Fatou Badiar, AOB et Cie seront rejugés dès le 16 octobre prochain (avocat)

Bénéficiaires d’un arrêt de cassation de la Cour suprême le 27 mars dernier, Fatou Badiar, commandant AOB et autres vont être rejugés dès le 16 octobre prochain par le tribunal cirminel de Dixinn. L’annonce a été faite par Me Salif Béavogui, l’un des avocats de ces personnes condamnées en 2013 dans le procès sur l’attentat contre la résidence privée du président Alpha Condé, en 2011.

L’avocat a été informé de la programmation du dossier de ses clients à quelques minutes d’un point de presse qu’il a voulu animer pour dénoncer la lenteur et le gèle dudit dossier au niveau du tribunal criminel de Conakry 2 (Dixinn). Mais cette information inattendue n’a pas empêché la tenue du point de presse.

Dans une déclaration rendue publique au cours du point de presse, les avocats ont exigé la mise en liberté ou à défaut, l’ouverture sans délai du procès « afin que justice soit dite.»

«Il se trouve que depuis le 27 juillet 2017, nos clients sont placés sous mandats de dépôt et continuent de purger des peines auxquelles ils n’ont pas été condamnés, dès lors que l’arrêt d’assises de 2013 a été cassé et annulé… Pendant ce temps, les dossiers criminels les plus récents sont en train d’être examinés avec célérité par le tribunal criminel de Conakry 2, alors que nos clients sont détenus depuis plus de 6 ans et leur dossier bonnement classé dans le tiroir », s’est plaint le collectif d’avocats chargé de la défense du commandant AOB, madame Fatou Badiar Diallo et autres.

Il faut rappeler que depuis le 27 mars 2017, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt du 13 juillet 2013 condamnant AOB, Fatou Badiar et cinq autres personnes pour des charges allant de la tentative d’assassinat sur la personne du président Alpha Condé à la détention d’arme.

Considérés comme les cerveaux de cette tentative d’assassinat, le commandant Alpha Oumar Diallo et Jean Guilavogui avaient écopé de la peine de prison à perpétuité. Quant à Madame Fatou Badiar Diallo et les nommés Almamy Aguibou Diallo et Mamadou Alpha Diallo, ils avaient écopé de 15 ans de réclusion criminelle.

Mamadou Adama Mara, Thierno Sadou Diallo et Baba Alimou Barry avaient, quant à eux, été condamnés à une peine plus légère : cinq ans de prison ferme. En 2015, ceux-ci ont d’ailleurs bénéficié d’une grâce présidentielle au même titre que l’opposant Bah Oury.

Jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême en mars dernier, les avocats de la défense avaient toujours dénoncé un mauvais jugement.