Ce jeudi 2 mars 2017, la Justice de Paix de Siguiri, siégeant en matière correctionnelle, a condamné 13 accusés à des peines allant de 3 à 5 ans de prison ferme. Tel est le constat fait sur place par votre quotidien électronique, Guinéenews.

En effet, cette décision était basée sur les cas de vente de drogue, de délit de recel et de vol avec violence en bande. Le président du tribunal, Abdoulaye Conté et le greffier en chef, Maître Momo Bangoura, après avoir délibéré, ont rendu le verdict.

Mohamed Condé alias ‘’Koniaka’’, coupable de délit de vente de drogue et Fodé Fofana alias ‘’Costaud’’ et Thierno Alpha Diallo alias ‘’Kabinet’’ coupables du délit de recel sont condamnés chacun à 3 ans de prison ferme et à 300.000 GNF d’amende.

Faya Joseph Millimono alias ‘’Joe’’, Sékou Fanta Mady Traoré alias ‘’Dagbalagba’’, Souleymane Camara alias ‘’Gesco’’, Amadou Kourouma alias ‘’Français’’, Aboubacar Sidiki Bamba alias ‘’Gâté’’, Siba Toupou, Ibrahima Sory Diallo alias ‘’Kenda’’, Souleymane Diakité alias ‘’Kallé’’, Mohamed Bayo alias ‘’Tchapalo’’, Mamoudou Kéita alias ‘’Douk Sondja’’ et Amadou Diallo alias ‘’Babayen’’, tous coupables de vol avec violence en bande la nuit ont été condamnés à 5 ans de prison et à 500.000 GNF d’amende.

Ceci en application des articles 385, 497, 414 et 415 du code pénal de 1998 et 548 du nouveau code de procédure pénal.

Cependant, le tribunal a ordonné leur transfèrement à la maison centrale de Kindia et décerné un mandat d’arrêt contre Mamadidjan Kourouma alias ‘’De Gaulle’’.

Il faut retenir que cette décision tombe à un moment où Siguiri et ses environs sont confrontés à la recrudescence de la criminalité et du grand banditisme.

Le juge de paix, Abdoulaye Conté, promet de répondre par des actes concrets et légaux pour juguler ces fléaux.