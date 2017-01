Avis de Recrutement : Conseiller Résident, JSI Research & Training Institute, Inc.

JSI Research & Training Institute, Inc.(JSI) cherche un conseiller résident pour le support d’un projet d’assistance au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique à créer et mettre en place des équipes “IMPACT” (basées sur le modèle “Réseau de visibilité et d'analyse [Visibility and Analytics Network (VAN)], une méthode et un processus pour l’exploitation des données logistiques pour la prise de décisions à travers une approche d’amélioration continue), et la mise en place d’un système électronique d’information pour la gestion logistique (SIGLe) afin d’améliorer la disponibilité et la visibilité des données essentielles pour la gestion des produits de santé et des vaccins. Ce projet aura à mettre en place le VAN et le SIGLe pour augmenter la disponibilité des vaccins et des produits de la santé de la reproduction.

Le Conseiller Résident à Conakry en Guinée et un employé local qui est responsable pour guider et assurer la mise en place des activités du projet dans le pays afin d’atteindre les objectifs du projet. Le Conseiller Résident est responsable pour la supervision du personnel du projet enGuinée. Il/elle sera supervisé par le Manager Technique à Arlington (Virginie, USA) et travaillera en proche collaboration avec les autres membres de l’équipe technique, les autres partenaires en Guinée et autre personnel du projet. Il/elle doit maintenir une bonne communication avec le personnel du projet aux USA, du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique en Guinée et les autres partenaires.

Responsabilités

Collaborer dans le développement et la mise en place d’un plan de travail annuel qui soutient le renforcement de la chaîne d’approvisionnement des vaccins et des produits de la santé reproductive et qui correspond aux objectifs du projet et aux autres activités d’amélioration de la chaîne d’approvisionnement en Guinée. Coordonner la création et la mise en place des interventions VAN et SIGLe qui soutiennent les chaînes d’approvisionnement des vaccins et des produits de la santé reproductive et fournir une assistance technique au Ministère, au magasin central et aux autres partenaires pour la pérennisation du VAN et du SIGLe. Collaborer avec les équipes techniques aux USA et en Guinée afin d’organiser et mettre en œuvre le plan de travail. Les activités pourront inclure : le support technique aux équipes VAN (IMPACT), le suivi et les contributions au processus de développement du logiciel, la conception des systèmes logistiques, les ateliers de formation, la supervision, le suivi et l’évaluation. Servir comme premier contact technique entre le bureau en Guinée et le bureau et personnel technique aux Etats-Unis et comme lien entre le gouvernement du Guinée et les autres partenaires. Faciliter la définition des besoins du logiciel/SIGLe à travers les réunions des parties prenantes, la collecte des manuels, procédures, formulaires, rapports et autres outils existants et aux différents niveaux du système et utilisés par les différents partenaires/systèmes de gestion. Faire le suivi du plan annuel de travail, du budget, et des indicateurs. Contribuer à l’élaboration des rapports annuels et autres rapports/documents du projet. Superviseretencadrerle staff du projet en Guinée et évaluer la performance du personnel. Assurerle respect des normes et standards de JSI pour la gestion et la qualité technique du travail. Participer dans les réunions de routine par téléphone/Skype, dans d’autres réunions et activités d’équipe avec l’équipe au siège. Coordonner avec les autres projets JSI en Guinée pour harmoniser les politiques et procédures et être capable de décrire les activités de JSI en Guinée. Autres tâches assignées

Qualifications:

Diplôme d'études supérieures (maîtrise ou plus) en santé publique, gestion des pharmacies ou gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Expérience dans la gestion des produits pharmaceutiques, et/ou la collecte et l’analyse des données logistiques pour la prise de décision en chaîne d’approvisionnement sera un atout.

Expérience avec ou connaissance du logiciel OpenLMISsera un atout.

5 ans ou plus dans la conception, la mise en place, le suivi et l’évaluation des projets en santé publique internationaux.

Expérience dans le développement des capacités des ressources humaines et le développement organisationnelle

Compétences en gestion, organisation des projets, et résolution de problèmes.

Expérience dans le système de santé au Guinée désiré mais pas facultatif.

Connaissance ou capable d’apprendre les systèmes de JSI pour la gestion et l’assurance de la qualité.

Expérience avec les partenaires internationaux, donateurs et agences multilatéraux et bilatéraux, fondations privées.

Capacité en communication écrite, présentations, organisation.

Préférence pour un candidat qui travail en équipe, qui prend l’initiative et montre un leadership technique.

A l’aise avec MS Office : MS Word, Excel, Access, et PowerPoint et avec lesoutils de gestion des projets.

Excellente communication, orale et écrite, en français et anglais

Ce poste est un travail en plein temps basé au Guinée avec des déplacements à l’intérieur du pays pour les visites et les activités techniques. La période de performance sera d’une année avec possibilité d’extension.

Veuillez inclure dans votre demande vos besoins en salaire et votre date de disponibilité pour commencer le travail.

Tout candidat intéressé par ce poste est prié d’envoyer par email une demande écrite accompagnée de son CV, sa lettre de motivation, son numéro de téléphone, son adresse email et les noms de trois référencesà [email protected]au plus tard le 20 janvier 2017 en mentionnant dans la partie objet du email : «Conseiller Résident».