JSI recrute un chargé de Finance et des Opérations

Avis de Recrutement : Chargé de Finance et des Opérations, JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI)

JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI) cherche un Chargé de Finance et des Opérations pour le support d’un projet d’assistance technique au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. Le projet LMIS Support for Guinea a mise en place des équipes “IMPACT” (basées sur le modèle “Réseau de visibilité et d’analyse [Visibility and Analytics Network (VAN)], une méthode et un processus pour l’exploitation des données logistiques pour la prise de décisions à travers une approche d’amélioration continue).

Le Chargé de Finance et des Opérations (CFO) s’agit d’un recrutement local et est un poste à temps plein basé à Conakry. Le CFO est chargé des activités quotidiennes des finances et des opérations du projet. Il/elle travaille en collaboration étroite avec le conseiller résident du projet et le personnel technique, ainsi qu’avec le personnel finance/administration aux siège. Il/elle devrait assurer que le système financier et les opérations sont en place et conformes aux règlementations, à la politique et aux procédures de JSI et des projets. Il/elle est le point de contact pour toutes les questions concernant le finance et l’administration du projet.

Responsabilités Principales :

Préparer et gérer les budgets dans le pays et les finances du projet.

Faire le suivi des dépenses à travers les rapports budgétaires, en QuickBooks et en Excel. Préparer et soumettre les demandes de fonds mensuelles et autres rapports financiers. Superviser/gérer les dépenses/les achats locaux du projet. Coordonner les activités financières et les approbations avec l’administrateur au siège aux USA et avec le conseiller résident dans le pays. Assurer l’adhérence aux règlements financiers/budgétaires de JSI et du projet dans tous les aspects des finances et des opérations du projet. Servir comme premier contact financier/administratif entre le bureau en Guinée et le bureau et personnel financier/administratif aux Etats-Unis Assurer le respect des normes et standards de JSI pour la gestion et la qualité technique du travail. Participer dans les réunions de routine par téléphone/Skype, dans d’autres réunions et activités d’équipe avec l’équipe au siège. Coordonner avec les autres projets JSI en Guinée pour harmoniser les politiques et procédures et être capable de décrire les activités de JSI en Guinée. Autres tâches assignées

Qualifications:

Licence en Business/Gestion, comptabilité ou des diplômes similaires. Une Maîtrise en Business serait un avantage

Cinq (5) années ou plus d’expérience en comptabilité, finance, gestion des opérations de projets financés par l’USAID et /ou d’ONG internationales

Compétence en QuickBooks

Connaissance ou capable d’apprendre les systèmes de JSI pour la gestion et l’assurance de la qualité

Préférence pour un candidat qui travail en équipe, qui prend l’initiative et qui montre un leadership en finances/administration

A l’aise avec MS Office, en MS Word et Excel en particulier

Expérience avec les partenaires internationaux, donateurs et agences multilatéraux et bilatéraux, fondations privées

Excellente connaissance en Microsoft Excel et en Microsoft Word

Capacité de travailler sur plusieurs tâches avec un minimum de supervision

Excellente communication, orale et écrite, en français et anglais

Capacité de faire attention aux détails dans le travail

Ce poste est un travail en plein temps basé au Guinée. La période de performance sera de six mois avec possibilité d’extension. Il s’agit d’un recrutement local, donc, le candidat doit être résident en Guinée et autorisé à travailler en Guinée.

Veuillez inclure dans votre demande vos besoins en salaire et votre date de disponibilité pour commencer le travail.

Tout candidat intéressé par ce poste est prié d’envoyer par email une demande écrite accompagnée de son CV, sa lettre de motivation, son numéro de téléphone, son adresse email et les noms de trois références à [email protected] au plus tard à 17h00 heure de la Guinée vendredi, le 24 novembre 2017 en mentionnant dans la partie objet du email : «Chargé de Finance et des Opérations».