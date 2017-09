Journée ville morte : l’appel de l’opposition suivi à Cosa et Koloma

L’appel à la ville morte lancé par l’opposition a paralysé comme d’habitude la route Le Prince. D’Enco à Hambdallaye, le secteur du commerce est quasiment fermé. Nombreux sont des magasins et boutiques qui sont restés cadenassés. Certains commerçants sont assis devant leurs boutiques, pour disent-ils, y veiller. En tout cas c’est ce qu’a confié à Guinéenews, un vendeur au marché de Koloma.

Le petit commerce, lui, fonctionne. Les vendeuses de condiments sont également en place auprès de leurs étalages. Quant aux femmes, elles n’éprouvent aucune inquiétude pour leur mobilité.

La circulation est fluide, ce qui du coup, favorise le déplacement des citoyens qui vaquent librement à leurs activités. Peu de voitures de particulier s’aventurent dans la zone. Dans cette situation d’incertitudes, les conducteurs de motos-taxi se frottent les mains. Le long de la route, des jeunes sont mobilisés en petits groupes. On observe aussi par endroits la présence des vieux en train de discuter.

Jusqu’aux environs de midi, aucune présence des forces de sécurité n’était visible entre Cosa et Koloma, des quartiers pourtant réputés très chauds et favorables à l’opposition. A hauteur du marché Koloma, on apercevait de la fumée non de la mosquée Turque.

Cette journée ville morte intervient au lendemain de la marche de l’opposition au cours de laquelle, on a dénombré quelques blessés.