Journée portes ouvertes de l’UFR: le cri du cœur de Sidya Touré

«Leadership, renouveau de l’Etat, éducation, dividende démographique et agriculture’’, tel est le thème central de la journée portes ouvertes organisée jeudi 2 novembre par l’Union des Forces Républicaines (UFR) à son siège national à Conakry.

Présidée par Sidya Touré, le Haut Représentant du Chef de l’Etat et président dudit parti, cette rencontre du donner et du recevoir a mobilisé des acteurs socio-économiques, plusieurs leaders politiques et d’autres personnalités étrangères.

Durant une journée, l’ingénieur Kémoko Touré, Pr Maurice Zogèlemou Togba, Dr Ousmane Kaba, Dr Makalé Traoré et Boubacar Barry se sont relayés pour expliquer le rôle d’un leader, la nécessité de la refondation ou du renouveau de l’Etat, la nécessité d’investir dans l’éducation et dans la jeunesse ainsi que dans l’agriculture qui constituent la clé de voûte de tout développement.

A la fin des débats, visiblement très satisfait, Sidya Touré a, d’entrée de jeu, rappelé qu’au-delà de la vision exclusive du parti, la Journée portes ouvertes est un espace du donner et du recevoir, d’échanges, d’enrichir les réflexions, de poursuivre l’approfondissement des politiques, de mieux cadrer les objectifs et les stratégies de les programmer et enfin d’affirmer les résultats visés, susceptibles d’améliorer de façon significative les conditions de vie des femmes, des hommes et des jeunes de Guinée. C’est dans cette perspective, a-t-il souligné, qu’ont été choisis les thèmes qui ont été développés, durant cette journée, par d’éminents spécialistes de notre pays. Ces intervenants n’ayant été sollicités que sur des critères de compétences et d’intégrité.

«Nous considérons comme primordiale la bonne gouvernance sans laquelle les meilleures politiques de développement sont vouées à l’échec. Il faut revoir à la fois l’architecture et les missions de l’administration publique guinéenne en vue de l’émergence d’un Etat autour d’un nouveau contrat social qui promeut la démocratie participative, la responsabilité partagée des acteurs de développement, l’éducation, la santé pour tous, la sécurité sociale », a-t-il indiqué.

Sidya Touré a insisté sur la nécessité d’accorder une allocation budgétaire annuelle conséquente au secteur de l’éducation qui est et demeure la clé de voûte de tout développement économique et social. Plus de 70% de la population guinéenne est formée de jeunes de moins de 35 ans. C’est pourquoi, il estime que des dispositions idoines doivent être prises afin que le pays tire profit, autant que faire se peut, du nouveau paradigme de dividende démographique. L’agriculture est également pour le leader de l’UFR un secteur porteur de croissance auquel il accorde une attention particulière. Estimation que ce secteur permet de lutter efficacement contre la pauvreté grâce aux milliers d’emplois qu’il génère notamment en faveur des jeunes et les multiples opportunités qu’il offre aux populations, y compris les couches vulnérables, en améliorant significativement leurs revenus. L’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des infrastructures sociales de base interpelle aussi l’UFR.

Parlant de la crise de confiance entre le peuple et ceux qui sont censés lui créer les meilleures conditions de vie notamment celle des franges les plus vulnérables, Sidya Touré a lancé un cri de cœur : « notre devoir de citoyens, au-delà de notre qualité d’acteurs proactifs de la vie politique, nous interpelle. Je voudrais adresser un message, un cri de cœur aux acteurs politiques, aux acteurs de la société civile. Tout en restant fidèles, les uns à nos convictions politiques et les autres aux idéaux de la société civile, travaillons en synergie pour sortir notre pays de l’ornière de la pauvreté. Nous le pouvons si nous en avons la volonté, la détermination. Conjuguons nos efforts pour conjurer le sort qui semble s’acharner contre nous. »