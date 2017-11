Journée portes ouvertes de l’UFR : Faya Millimono et Fodé Oussou réagissent

Plusieurs responsables politiques ont pris part à la journée portes ouvertes organisées par l’Union des Forces Républicaines (UFR), le jeudi 2 novembre à Conakry. Parmi eux, Dr Faya Millimono du Bloc Libéral (BL) et Dr Fodé Oussou Fofana de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG).

Interrogé, D r Faya Millimono réagit : « J’ai trouvé que c’est une journée très positive. Je me suis senti beaucoup plus dans un amphithéâtre universitaire où des spécialistes des questions de développement de notre pays s’adressent à un auditoire en faisant d’abord un diagnostic de la situation et en proposant des solutions. Je crois que ça été un rendez-vous du donner et de recevoir, qui a été éminemment positif. J’ai beaucoup aimé les interventions qui ont été faites, que ce soit sur les questions constitutionnelles dans notre pays, des questions démographiques, des questions agricoles, des questions éducatives, tout a été extrêmement positif. Je remercie vraiment ceux qui ont eu l’initiative de nous inviter et nous remercions l’UFR et son président Sidya Touré ».

Dr Fodé Oussou Fofana : « Je pense que c’est une très bonne chose. Je suis venu représenter le président Cellou Dalein. Vous savez, le président Cellou Dalein Diallo est un libéral. Et je l’ai dit tout à l’heure au président Sidya Touré, qui est un libéral, je pense que ce sont les libéraux qui ont la même convergence d’idées. On a parlé de leadership, de l’éducation, de l’agriculture et de tout ce qui concerne les libéraux. J’ai dit aux président Sidya Touré qu’il est difficile qu’un homme libéral, un homme convaincu s’associe à un communiste. M. Sidya est un libéral, j’espère, honnêtement, qu’il va jouer son rôle de libéral. Parce que ça ne sert à rien d’essayer de conseiller un socialiste qui ne comprend pas les notions du libéralisme. Cela ne sert absolument à rien, c’est une bonne chose, il faut le reconnaître ici ».

Faut-il le rappeler, les débats de cette journée ont essentiellement porté sur : le leadership, le renouveau de l’Etat, l’éducation, l’agriculture et le dividende démographique. Au terme de la rencontre, le président de l’UFR a rassuré les conférenciers de tenir compte des recommandations lors de l’élaboration des politiques et programmes de société qui serviront à tous les acteurs politiques pour rompre avec la spirale de l’indigence qui n’est pas une fatalité mais le résultat des politiques mises en œuvre depuis longtemps.