Journée mondiale du tourisme : le secteur pourrait apporter gros à la Guinée si…

Instituée lors de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à Torremolinos (Espagne) en septembre 1979, la journée mondiale du tourisme est célébrée le 27 septembre de chaque année depuis 1980.

Selon l’ONU, l’objectif de cette célébration est de rendre la communauté internationale plus consciente de l’importance du tourisme et de sa valeur sociale, culturelle, politique et économique. « Tourisme durable, outil de développement », c’est le thème retenu cette année par les Nations Unies.

En Guinée, c’est le 30 septembre, en différé donc, que cette journée a été célébrée. Et c’est le site touristique et culturel de Milly Mamoudou, situé à quelques mètres du pont Kaaka (Coyah) qui a servi de cadre à cette cérémonie.

Le ministre d’Etat chargé de l’Hôtellerie, du Tourisme et de l’Artisanat, Thierno Ousmane Diallo était accompagné de son collègue du gouvernement, Oyé Guilavogui, ministre d’Etat chargé des Transports.

D’après Oyé Guilavogui, le tourisme pourrait apporter assez d’argent à la Guinée autant que les mines : « le tourisme est un secteur porteur de croissance. C’est un secteur qui est une véritable source de recettes si on s’y met en y injectant de l’argent. Et il peut nous rapporter plus d’argent que les mines. Il y a des pays autour de nous qui ne sont pas des pays touristiques mais qui penchent leur économie sur le tourisme parce qu’ils sont convaincus que c’est un secteur qui peut apporter beaucoup d’argent à l’Etat. Mais pourquoi nous, d’autant plus que le ministre du Tourisme est un spécialiste en la matière.»

Quant au ministre d’Etat chargé du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Artisanat, El hadj Thierno Ousmane Diallo, il a fait savoir que ce secteur ne peut se développer sans le respect de l’environnement.

« Cette année, on dit tourisme durable, outil de développement. Ça veut dire que dans le tourisme, il faut tenir compte de l’environnement. Il faut qu’on arrive, nous Guinéens, à comprendre que la nature que Dieu nous a donnée, nos ancêtres nous l’a léguée et on a l’obligation de la léguer à nos futures générations en la maintenant propre. Le tourisme ne peut pas se développer sans l’environnement. Il faut que nos villes et nos campagnes soient propres, que nos forêts restent.»

Plus loi, il soutient que le tourisme est transversal et que chacun y gagne son petit pain : « Le tourisme c’est notre affaire à tous. Ce n’est pas qu’une affaire de gouvernement. Le tourisme est un secteur transversal. Quand le touriste vient dans un hôtel, il mange ce que les maraichers ou le paysan a cultivé. Il mange du riz, du poisson, la laitue. De l’aéroport à l’hôtel, il utilise le taxi. Donc, ça fait travailler le taximan. Ensuite, avant de repartir chez lui, chaque touriste veut acheter un cadeau pour sa famille, à ses amis. Donc, cela aussi fait travailler l’artisanat. C’est un problème qui doit nous intéresser tous. »

Pour rappel, les Nations Unies ont choisi la date du 27 septembre pour faire cette célébration pour deux raisons. D’abord, c’est parce qu’elle coïncide avec l’anniversaire de l’adoption des statuts de l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT). Ensuite, c’est parce qu’elle coïncide également avec la fin de la saison haute dans l’hémisphère nord et le début de celle-ci dans l’hémisphère sud. Cette période correspond à celle où le tourisme est présent dans l’esprit de millions de personnes du monde entier.