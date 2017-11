Journalistes molestés: les associations de presse décident d’attaquer en justice la gendarmerie

Les associations professionnelles des médias appellent à une forte mobilisation des journalistes le lundi 6 novembre pour déposer une plainte au Tribunal de première instance de Mafanco. Ceci pour demander justice et réparation pour les victimes des agressions commises par des gendarmes sur un groupe de journalistes à l’escadron mobile numéro 3 de Matam. L’annonce est faite ce jeudi 2 novembre au cours d’un point de presse organisé à la Maison de la presse à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes.

Dans une déclaration conjointe, les associations de presse ont vivement dénoncé l’impunité garantie par le pouvoir aux coupables d’actes de violences sur des hommes de médias en Guinée, a constaté sur place Guinéenews.

«La corporation des médias a été frappée dans sa chair et son âme par des violences inouïes que des gendarmes ont impunément infligé à un groupe de journalistes et à des cameramen le mardi 31 octobre 2017. Leur crime aura été de se rendre dans les locaux de l’escadron de gendarmerie de Matam pour y apporter leur soutien et s’enquérir de l’état de leur confrère, Aboubacar Camara le coordinateur du groupe Gangan… Cette scène est malheureusement intervenue à 24 heures de la présente journée commémorative rappelant ainsi le péril qui guette la presse guinéenne», a, au nom des associations de presses guinéennes, déclaré Asmaou Barry, présidente de l’association des professionnelles africaine de la communication(APAC).

Pour mettre fin à cette impunité, les associations de presse comptent déposer une plainte ce lundi 6 novembre au tribunal de première instance de Mafanco. Mais d’ici là, elles appellent à l’unité et à la vigilance de toute la corporation.

«Les associations professionnelles de médias en Guinée s’engagent à poursuivre en justice les auteurs de cette répression. Cette action sera assortie d’une demande de réparation des préjudices moraux, matériels et financiers causés aux victimes et à l’ensemble de la presse guinéenne. Et pour joindre l’acte à la parole, les associations professionnelles des médias en Guinée invitent l’ensemble des acteurs des médias à se présenter le lundi 6 novembre prochain au tribunal de première instance de Mafanco pour déposer une plainte », a annoncé Asmaou Diallo.

La porte-parole de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Mamadou Alpha Barry a, pour sa part et au nom de son institution, regretté ces agissements dont ont été victimes les journalistes.

«Je suis venu ici, au nom du Haut commandement de la gendarmerie nationale, Direction de la justice militaire, pour vous exprimer notre regret par rapport à ce qui s’est passé l’escadron de gendarmerie mobile numéro 3 de Matam. Si quelqu’un est gêné par rapport à ces incidents, c’est encore moi », a-t-il déploré.

L’occasion a été aussi mise à profit pour rappeler les nombreux cas de crimes dont sont victimes des journalistes en Guinée. C’est le cas de la disparation de Cherif Diallo et l’assassinat de Mohamed Koula Diallo.